2020-05-28T12:01:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 28 мая: районы, где ещё нет коронавирусной заразы

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Карта распространения коронавируса в Тверской области на 28 мая 2020.Карта распространения коронавируса в Тверской области на 28 мая 2020.Фото: Алина ПЕТРОВА
Изменить размер текста:

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

28 мая в регионе в регионе подтверждено 1476 случаев заражения коронавирусом. 22 человека умерли с начала эпидемии. 983 выздоровели. Такие данные приводит региональный оперштаб.

За минувшие сутки новые случаи инфицирования COVID-19 подтверждены в 12 муниципалитетах. Наибольший суточный прирост — в Твери и Кимрах.

Лидеры по количеству заражённых:

Тверь: 539

Кимры: 363

Конаковский район 155

Нет ни одного случая заражения коронавирусом в следующих районах:

Пеновский, Бельский, Оленинский, Кесовогорский.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Гипермаркет "Карусель" на улице Коминтерна в Твери закрывается на реконструкцию
В Тверской области приняли закон о налоговом режиме для самозанятых
Работодателям Тверской области напоминают об обязательных больничных для сотрудников старше 65 лет
Двух конокрадов задержали полицейские в Тверской области
В Тверской области руководство предприятия задолжало работникам более 300 тысяч рублей
Пенсионерам Тверской области продлили переход на карту "Мир"
В некоторых муниципалитетах Тверской области бригады скорой помощи объявлены инфекционными
Пьяный житель Тверской области избил дедушку металлической тростью
В Тверской области от коронавируса излечились 983 человека
Житель Тверской области убил приятеля на рыбалке
Перекрытия на улице Паши Савельевой в Твери продлили до 14 июня
МЧС продолжает мониторинг торфяных месторождений в Тверской области
Блогер из Вышнего Волочка Тверской области накормил семью деликатесом из гадюки
Сомнительной молочной продукцией торговали в магазине Вышнего Волочка Тверской области
Невнимательность водителя стала причиной ДТП в Калининском районе Тверской области
Жителей Твери штрафуют за нарушение режима самоизоляции
В Тверской области почти 15 млн рублей направят на питание и гостиницы для медиков
Игорь Руденя в прямом эфире расскажет, про летнюю занятость детей и Парад Победы
В Тверской области у двух ржевских "таксистов" отняли автомобили
В Тверской области суд заблокировал шесть сайтов по продаже оружия
Помощь санавиации Тверской области потребовалась пациенту из Вышнего Волочка
В ДТП на Петербургском шоссе в Твери пострадали два человека