Карта распространения COVID-19 в Тверской области 28 мая: районы, где ещё нет коронавирусной заразы
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
28 мая в регионе в регионе подтверждено 1476 случаев заражения коронавирусом. 22 человека умерли с начала эпидемии. 983 выздоровели. Такие данные приводит региональный оперштаб.
За минувшие сутки новые случаи инфицирования COVID-19 подтверждены в 12 муниципалитетах. Наибольший суточный прирост — в Твери и Кимрах.
Лидеры по количеству заражённых:
Тверь: 539
Кимры: 363
Конаковский район 155
Нет ни одного случая заражения коронавирусом в следующих районах:
Пеновский, Бельский, Оленинский, Кесовогорский.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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