Коронавирус в Твери, последние новости на 28 мая 2020 года: новый короновирусный госпиталь на 200 коек

На утро 28 мая в Тверской области число заболевших составило 1424 человека (+ 46 за минувшие сутки). На карантине - 480 (+18 за минувшие сутки). Выздоровели - 925 (+ 26 за минувшие сутки). Умерли - 19 человек (2 за минувшие сутки).

Такие данные приводит региональный оперштаб.

Событием минувших суток стало широко анонсированное официальными властями открытие нового инфекционного госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом. Он рассчитан на 200 коек, из которых 195 - с подачей кислорода.

Для этого было переоборудовано отдельно стоящее здание стационара Тверского областного клинического лечебно-реабилитационного центра.

В пресс-службе областного правительства пояснили, теперь корпус разделен на «красную» и «зеленую» зоны, переход между ними – через шлюз. Здесь установлены кислородный газификатор, резервный источник электропитания. На территории центра оборудована площадка для дезинфекционной обработки машин скорой медицинской помощи.

Напомним, в регионе для лечения больных с ковидом создадут более 2000 тысяч коек в госпиталях.