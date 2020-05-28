2020-05-28T00:43:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 28 мая 2020 года: 46 подтверждённых случаев COVID-19 за сутки

Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 1424 человек
Алина ПЕТРОВА
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Число заболевших коронавирусом в Тверской области растёт.Число заболевших коронавирусом в Тверской области растёт.
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 28 мая: 1424 инфицированных коронавирусом (+ 46 за минувшие сутки). На карантине - 480 (+18 за минувшие сутки). Выздоровели - 925 (+ 26 за минувшие сутки). Умерли - 19 человек (2 за минувшие сутки).

Такие цифры сообщают в региональном оперштабе.

В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус, взято более 58 тысяч подобных проб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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