Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 28 мая 2020 года: 46 подтверждённых случаев COVID-19 за сутки
Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 1424 человек
Число заболевших коронавирусом в Тверской области растёт.
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 28 мая: 1424 инфицированных коронавирусом (+ 46 за минувшие сутки). На карантине - 480 (+18 за минувшие сутки). Выздоровели - 925 (+ 26 за минувшие сутки). Умерли - 19 человек (2 за минувшие сутки).
Такие цифры сообщают в региональном оперштабе.
В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус, взято более 58 тысяч подобных проб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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