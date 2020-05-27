2020-05-27T02:35:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Кому в Твери тест на коронавирус сделают бесплатно: разъясняет Роспотребнадзор

Бесплатное и обязательное тестирование на COVID-19 в Твери положено нескольким категориям граждан
Алина ПЕТРОВА
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Тест на коронавирус в Твери можно сдать бесплатно.Тест на коронавирус в Твери можно сдать бесплатно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Как сдать бесплатно тест на коронавирус в Твери и кому это тестирование нужно пройти обязательно? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде»-Тверь» ответил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Арнольд Выскубов.

Кого же сегодня обязательно тестируют? (порядок прописан в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, в документах Минздрава).

1. Люди,прибывшие из-за рубежа: сейчас домой начинают возвращаться люди, которые не сделали этого до закрытия границ по каким-то причинам.

2. Граждане, контактные с больным COVID-19. В случае если первые пробы были отрицательными, но у них выявляются признаки ОРВИ, делается повторный анализ.

3. Больные, с внебольничной пневмонией (заболевшие пневмонией вне стен больницы - Ред.). У такого больного берутся мазки, и он направляется на компьютерную томографию. При необходимости пациента могут госпитализировать не дожидаясь результата анализа.

4. Люди с симптомами респираторных заболеваний, находящиеся в закрытых учреждениях: интернатах, пансионатах для пожилых и так далее.

5. Люди старше 65 лет; при обнаружении симптомов респираторных заболеваний им сразу делают анализы.

6. Медики без симптомов респираторных болезней, работающие в скорой помощи или инфекционных госпиталях. Они

ИСТОЧНИК KP.RU

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