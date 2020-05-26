Досуг-онлайн с 27 мая по 2 июня в Твери: "Весенняя карусель", "Сиреневое Домотканово" и Неделя сказок"
Наступающее лето диктует свои правила. Правила жизни, радости, надежды на все самое лучшее. Отсюда и названия мероприятий, пусть пока и проходящих онлайн - "Весенняя карусель", "Сиреневое Домотканово", "Неделя сказок" и не только.
А значит настраиваемся на все доброе. И улыбаемся каждому новому дню.
Театры
«Весенняя карусель онлайн»
Культурные мероприятия продолжаются в онлайн-формате. Интересную программу предлагает и Тверской театр кукол, который в ближайшие дни представит зрителям спектакли других театров страны в рамках проекта #ВесенняяКарусельОнлайн.
Теперь у жителей тверского региона есть возможность посетить театры кукол Калуги, Курска, Тулы и еще ряда городов России, не выходя из дома.
27 мая в 18:00 Театр кукол Республики Марий Эл представит постановку «Про Ушастика».
28 мая в 12:00 и 18:00 состоятся показы в режиме онлайн спектаклей Курского и Владимирского театров кукол.
29 мая в 18:00 маленьких жителей Тверской области ждет встреча с Петрушкой и артистами Тульского театра кукол.
30 мая в 12:00 Калужский театр кукол представит «Подарок колдуньи Аккебы», а в 18:00 Чувашский государственный театр кукол - спектакль «Голубка».
Завершится май спектаклями от Татарского и Калужского театров кукол.
Видеотрансляции мероприятий Тверского театра кукол можно посмотреть в группе Вконтакте.
У жителей тверского региона есть возможность посетить театры кукол разных городовФото: Ирина ТАРАСОВА
ВСТРЕЧИ
"Неделя сказок"
В Твери стартовала новая "Неделя сказок". Организаторы ее - фольклорный ансамбль "Славяночка". На этот раз сказки будут читать друзья ансамбля из разных городов - Тулы, Клина, Твери.
Всех желающих ждут каждый день в 20:00 на платформе Zoom (идентификатор 921-404-5476). Пароль тот же, а если вы хотите присоединиться к встрече впервые, то пишите в сообщения Центра славянской культуры ТвГУ.
Присоединяйтесь! Сказок будет много. Фото: из архива Светланы Лебедевой
КОНЦЕРТЫ
Тверская филармония приглашает на онлайн-мероприятия
Филармония продолжает серию онлайн-трансляций наиболее ярких и запоминающихся музыкальных программ.
27 мая в 16:00 - «Орган. Классические параллели».
Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата». Губернаторский камерный хор «Русский партес». Художественный руководитель и дирижер - Андрей Кружков. Солист - победитель международных конкурсов Константин Волостнов (орган).
3 июня в 16:00 - «Флейтовый окрас».
Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата». Художественный руководитель и дирижер - Андрей Кружков. Солист - лауреат международных конкурсов Сергей Журавель (флейта).
Ссылки на YouTube-канал будут опубликованы в социальных сетях Тверской филармонии в день проведения трансляций за несколько часов до их начала. Например, Вконтакте.
«Пролетарский рупор»
В период с 24 мая по 1 сентября в условиях временных ограничений привычного жизненного ритма культурно-досуговых учреждений Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» запускает свой «Пролетарский рупор».
Если кто-нибудь обращал внимание, на территории Дворца всегда звучала фоновая музыка. Так как музыка может и успокоить, и взбодрить, и даже воодушевить, то вплоть до 1 сентября музыка, а вместе с ней информация о ближайших праздниках теперь будут звучать и на центральной площади перед «Пролетаркой», и на прилежащей к ДК парковой зоне.
Также «Пролетарский рупор» найдет свое отражение в текстовом варианте - во всех социальных сетях Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка».
"Пролетарка" будет рассказывать о праздниках и радовать горожан музыкой. Фото: ДК "Пролетарка"
МУЗЕИ
Виртуальное «Сиреневое Домотканово»
Конец мая, когда зацветает сирень, - это еще и традиционный и любимый тверичанами красочный и веселый праздник «Сиреневое Домотканово». В этот день художники приезжают сюда на живописный пленэр, актеры и музыкальные коллективы выступают на зеленой сцене, поэты читают стихи, в парке проводятся мастер-классы для детей и взрослых, разворачиваются театральные действа.
Эта традиция приурочена ко времени первого посещения усадьбы Владимиром Дмитриевичем фон Дервизом, однокашником и родственником Валентина Александровича Серова. С той поры на продолжении нескольких десятилетий это место остается своеобразным культурным центром.
В этом году встретиться и провести праздник в традиционном формате, нет. Поэтому всех приглашают побывать в этих местах виртуально. Познакомиться с интересными материалами об усадьбе и экспонатах можно на официальных страницах Тверской областной картинной галереи в соцсетях. Например, Вконтакте.
В этом году праздник пройдет, но виртуально. Фото: Тверская областная картинная галерея
«Ты - главный экспонат»
На официальной странице Вконтакте Тверской областной картинной галереи продолжается голосование за работы участников арт-флешмоба «Ты - главный экспонат». Проходил он в рамках MuseumWeek-2020, темой которого стала #КультураНаКарантине #CultureInQuarantineMW.
- От всей души благодарим наших участников за их восхитительные работы. Вы, безусловно, подарили всем нам массу положительных эмоций и заряд вдохновения! Это было непросто, но мы отобрали для финала конкурса 10 работ и просим наших подписчиков поставить лайки понравившимся фото, - обращаются к участникам сотрудники ТОКГ.
По результатам голосования будут определены победители. Проголосовать можно Вконтакте.
По результатам голосования будут определены победители. Фото: ТОКГ
ИСТОЧНИК KP.RU