Досуг-онлайн с 27 мая по 2 июня в Твери: "Весенняя карусель", "Сиреневое Домотканово" и Неделя сказок"

Наступающее лето диктует свои правила. Правила жизни, радости, надежды на все самое лучшее. Отсюда и названия мероприятий, пусть пока и проходящих онлайн - "Весенняя карусель", "Сиреневое Домотканово", "Неделя сказок" и не только.

А значит настраиваемся на все доброе. И улыбаемся каждому новому дню.

Театры

«Весенняя карусель онлайн»

Культурные мероприятия продолжаются в онлайн-формате. Интересную программу предлагает и Тверской театр кукол, который в ближайшие дни представит зрителям спектакли других театров страны в рамках проекта #ВесенняяКарусельОнлайн.

Теперь у жителей тверского региона есть возможность посетить театры кукол Калуги, Курска, Тулы и еще ряда городов России, не выходя из дома.

27 мая в 18:00 Театр кукол Республики Марий Эл представит постановку «Про Ушастика».

28 мая в 12:00 и 18:00 состоятся показы в режиме онлайн спектаклей Курского и Владимирского театров кукол.

29 мая в 18:00 маленьких жителей Тверской области ждет встреча с Петрушкой и артистами Тульского театра кукол.

30 мая в 12:00 Калужский театр кукол представит «Подарок колдуньи Аккебы», а в 18:00 Чувашский государственный театр кукол - спектакль «Голубка».

Завершится май спектаклями от Татарского и Калужского театров кукол.

Видеотрансляции мероприятий Тверского театра кукол можно посмотреть в группе Вконтакте.

У жителей тверского региона есть возможность посетить театры кукол разных городовФото: Ирина ТАРАСОВА

ВСТРЕЧИ

"Неделя сказок"

В Твери стартовала новая "Неделя сказок". Организаторы ее - фольклорный ансамбль "Славяночка". На этот раз сказки будут читать друзья ансамбля из разных городов - Тулы, Клина, Твери.

Всех желающих ждут каждый день в 20:00 на платформе Zoom (идентификатор 921-404-5476). Пароль тот же, а если вы хотите присоединиться к встрече впервые, то пишите в сообщения Центра славянской культуры ТвГУ.

Присоединяйтесь! Сказок будет много. Фото: из архива Светланы Лебедевой

КОНЦЕРТЫ

Тверская филармония приглашает на онлайн-мероприятия

Филармония продолжает серию онлайн-трансляций наиболее ярких и запоминающихся музыкальных программ.

27 мая в 16:00 - «Орган. Классические параллели».

Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата». Губернаторский камерный хор «Русский партес». Художественный руководитель и дирижер - Андрей Кружков. Солист - победитель международных конкурсов Константин Волостнов (орган).

3 июня в 16:00 - «Флейтовый окрас».

Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата». Художественный руководитель и дирижер - Андрей Кружков. Солист - лауреат международных конкурсов Сергей Журавель (флейта).

Ссылки на YouTube-канал будут опубликованы в социальных сетях Тверской филармонии в день проведения трансляций за несколько часов до их начала. Например, Вконтакте.

«Пролетарский рупор»

В период с 24 мая по 1 сентября в условиях временных ограничений привычного жизненного ритма культурно-досуговых учреждений Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» запускает свой «Пролетарский рупор».

Если кто-нибудь обращал внимание, на территории Дворца всегда звучала фоновая музыка. Так как музыка может и успокоить, и взбодрить, и даже воодушевить, то вплоть до 1 сентября музыка, а вместе с ней информация о ближайших праздниках теперь будут звучать и на центральной площади перед «Пролетаркой», и на прилежащей к ДК парковой зоне.

Также «Пролетарский рупор» найдет свое отражение в текстовом варианте - во всех социальных сетях Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка».

"Пролетарка" будет рассказывать о праздниках и радовать горожан музыкой. Фото: ДК "Пролетарка"

МУЗЕИ

Виртуальное «Сиреневое Домотканово»

Конец мая, когда зацветает сирень, - это еще и традиционный и любимый тверичанами красочный и веселый праздник «Сиреневое Домотканово». В этот день художники приезжают сюда на живописный пленэр, актеры и музыкальные коллективы выступают на зеленой сцене, поэты читают стихи, в парке проводятся мастер-классы для детей и взрослых, разворачиваются театральные действа.

Эта традиция приурочена ко времени первого посещения усадьбы Владимиром Дмитриевичем фон Дервизом, однокашником и родственником Валентина Александровича Серова. С той поры на продолжении нескольких десятилетий это место остается своеобразным культурным центром.

В этом году встретиться и провести праздник в традиционном формате, нет. Поэтому всех приглашают побывать в этих местах виртуально. Познакомиться с интересными материалами об усадьбе и экспонатах можно на официальных страницах Тверской областной картинной галереи в соцсетях. Например, Вконтакте.

В этом году праздник пройдет, но виртуально. Фото: Тверская областная картинная галерея

«Ты - главный экспонат»

На официальной странице Вконтакте Тверской областной картинной галереи продолжается голосование за работы участников арт-флешмоба «Ты - главный экспонат». Проходил он в рамках MuseumWeek-2020, темой которого стала #КультураНаКарантине #CultureInQuarantineMW.

- От всей души благодарим наших участников за их восхитительные работы. Вы, безусловно, подарили всем нам массу положительных эмоций и заряд вдохновения! Это было непросто, но мы отобрали для финала конкурса 10 работ и просим наших подписчиков поставить лайки понравившимся фото, - обращаются к участникам сотрудники ТОКГ.

По результатам голосования будут определены победители. Проголосовать можно Вконтакте.