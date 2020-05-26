Власти Тверской области предусмотрели новые субсидии для бизнеса

26 мая отмечается День российского предпринимательства. Главный вопрос в повестке очередного заседания областного правительства в этом плане был символичен.

Губернатор Игорь Руденя в начале сообщил, что в Тверской области объём господдержки бизнеса составил уже 1 млрд. 600 млн рублей. При этом губернатор не упомянул о примерно 475 млн рублей, которые также выделяются в помощь бизнесу по региональным программам.

Игорь Руденя рассказал, что перед самым заседанием успел побывать на тверском типографском предприятии по производству картонной упаковки, которое получило льготный займ на 7 млн. рублей.

- Неожиданно приятно было увидеть совершенно новый современный подход в производстве упаковочных материалов, - поделился впечатлениями Игорь Руденя. - Подобная продукция в России производится только на двух предприятиях. Соответственно у нас и в Москве. Для нас это успех.

Затем губернатор перешел непосредственно к главной теме и сообщил о новых мерах поддержки.

Для гостиничного бизнеса с 1 июля вводится субсидирование 25% затрат по налогу на имущество.

Для торговых центров, которые предоставили скидки своим арендаторам, такие же субсидии планируется предоставлять с 15 июня.

На эти цели в региональном бюджете заложено более 40 млн рублей.

Также губернатор напомнил, что с 1 июля в регионе планируется ввести специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» для самозанятых. Они смогут выйти из тени (не рисковать нарваться на штрафы) и платить налоги по в несколько раз пониженным ставкам.

В ближайшее время решение еще должны утвердить в областном парламенте. Но за этим дело не станет.

На заседании также было озвучено, что расширен перечень системообразующих предприятий региона, которым разрешено работать и которые могут рассчитывать на льготные займы и другие меры господдержки. К 220 уже утвержденным компаниям добавили еще 11 предприятий строительной, машиностроительной и текстильной промышленности.

Также с учетом нашей региональный специфики дополнен федеральный перечень пострадавших отраслей. В него добавили часть обрабатывающей промышленности, лесную отрасль, звероводство, ряд видов деятельности по предоставлению бытовых услуг, рекламный бизнес.

Помимо этого озвучено, что тверские предприниматели активно пользуются утвержденными на федеральном уровне мерами поддержки.

К примеру, 146 организаций ждут предоставления льготных кредитов (под 0%) на выплаты заработной платы, 77 субъектов малого и среднего бизнеса воспользовались правом на кредитные каникулы, 2600 предпринимателям одобрили заявки для получения прямой безвозмездной господдержки — по 12300 рублей на каждого работника. Добавим, что для свыше 7400 субъектов малого и среднего бизнеса в три раза снижены размеры налоговых ставок по упрощённой и патентной системам налогообложения.

По программе «Доверие» выдано уже девять займов на 3,5 млн рублей под 7,5% годовых. По программе «Оборотный капитал» одобрено пять первых заявок на займы до 20 млн рулей под 1,5%.

- Благодаря принятым мерам в Тверской области сохранена работа предприятий, на которых трудоустроены 92% занятых в экономике жителей региона. Сегодня наша задача – чтобы Тверская область в условиях перезапуска национальной экономики заняла достойное место,- резюмировал Игорь Руденя.