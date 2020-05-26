«На расходы в связи с пандемией выделили дополнительные средства»: Спикер Тверской городской Думы о работе депутатов в период распространения коронавирусной инфекции

Сегодня во время пандемии огромная ответственность ложится на органы власти. Как исполнительные, так и представительные. «КП»-Тверь» решила узнать, как работает сейчас Тверская городская Дума? Об этом нам рассказал её председатель — Евгений Пичуев.

В первую очередь он, отметил, что свою деятельность депутаты, конечно же, не приостанавливали:

- По закону мы не можем проводить заседания дистанционно. Но у нас введен строгий санитарный режим — проверка температуры, раздача масок и перчаток и т. д. При этом проведение рабочих групп, совещания переводим на режим видеоконференцсвязи.

- Евгений Евгеньевич, а что с приёмом граждан?

- В самой Думе мы вынуждены были его отменить, хотя некоторые депутаты в своих районах все-таки ограниченно встречаются с жителями. Но при этом нам пишут на почту в интернете, много звонков, мы реагируем на них.

- Евгений Евгеньевич, обошла ли зараза стороной депутатов?

- Подтвержденных диагнозов коронавируса у депутатов, к счастью, нет.

- Какие актуальные решения в период пандемии были приняты Тверской горДумой?

- Мы еще в апреле приняли несколько решений в поддержку страдающего из-за введенных ограничений бизнеса в городе. Основных два. Это снижение на 50% действующего корректирующего коэффициента базовой доходности для исчисления единого налога на вмененный доход для некоторых видов деятельности. Речь об экскурсионном и гостиничном бизнесе, услугах по дневному уходу за детьми и т.д. Во-вторых, предоставили с 1 апреля по 30 сентября отсрочку по оплате аренды муниципального имущества, включая земельные участки.

- Пришлось ли принимать решения о перераспределении средств в городском бюджете на реализацию мер по противодействию коронавирусу и поддержке разных категорий граждан?

- Да, были выделены дополнительные средства на непредвиденные расходы в связи с пандемией. За счет части этих средств проводится дезинфекция в городе, оказывается помощь остронуждающимся гражданам.

- Сами депутаты как-то участвуют в помощи нуждающимся?

- Да, и активно участвуют. Так, например, депутаты-предприниматели Александр Оводков, Вадим Дешёвкин, Денис Блиновский и другие помогают закупать продуктовые наборы. Дмитрий Гуменюк предоставил склад для работы волонтеров. Многие депутаты выделяют транспорт. Активно участвует Илья Холодов. Он сам доставляет продуктовые наборы и хорошие книги. Большую помощь оказал депутат Дмитрий Трошкин. Он приобрёл для первой горбольницы стиральную машину и много комплектов одноразовой посуды. Сам я тоже несколько дней развозил вместе с волонтёрами продуктовые наборы людям, находящимся на самоизоляции. Мне хотелось помочь и понять работу волонтёров. У них очень непростой труд.

- Как вы и ваши коллеги-депутаты сегодня оценивают потери городского бюджета из-за пандемии?

- Бюджет однозначно пострадает, поступление средств в доходную часть сократится. Насколько, пока рано судить. Но мы рассчитываем, что будут приняты определенные решения на областном и федеральном уровнях, и нам не придется наращивать муниципальный долг. Добавлю, что объемы заложенных средств на соцсферу, образование не будут снижаться, все программы будут выполнены.

- Евгений Евгеньевич, вы же сами медик, общаетесь ли вы со своими коллегами-врачами? Как они сегодня оценивают ситуацию, что говорят по поводу коронавируса?

- Конечно, общаюсь. Они говорят, что тенденция на снижение последствий есть — меньше тяжелых больных появляется, больше — легкой и средней степени тяжести. Все врачи понимают, что особая опасность грозит тем, у кого есть хронические заболеваниям. Таким людям нужно особенно беречь себя. В целом мои коллеги говорят, что ситуация под контролем.