2020-05-26T11:21:20+03:00
Общество

АтомЭнергоСбыт рассказал, как не выходя из дома легко контролировать своё электропотребление

АтомЭнергоСбыт рассказал, как контролировать своё электропотребление, оплачивать свет и заказывать электротехническую продукцию через цифровые сервисы компании в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда-Тверь»
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Руководитель отдела реализации населению тверского подразделения компании Екатерина Бычкова Фото: Тамара КасимоваРуководитель отдела реализации населению тверского подразделения компании Екатерина Бычкова Фото: Тамара Касимова
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Это новый короткий формат общения, тридцать минут в эфире о самом простом и светлом.

Руководитель отдела реализации населению тверского подразделения компании Екатерина Бычкова рассказала, как за два месяца дистанционной работы по всем каналам коммуникации поступило около 700 тысяч обращений от клиентов:

«Часть вопросов возникают при оплате счетов, кто-то просит помочь с оформлением лицевого счёта, предоставить справку о задолженности, иные хотят отказаться от бумажной квитанции в пользу электронного счёта. На все запросы потребителей ответы были предоставлены в кратчайшие сроки. Удалённый формат во многом помог части наших клиентов перейти на цифровой формат общения и отказаться от очного посещения наших офисов. Мы получаем массу комментариев в социальных сетях и городских группах «Подслушано», с возгласом «Почему я не сделал этого раньше?». Сейчас мы активно переводим на использование мобильного приложения пожилых людей и не без помощи волонтёров Тверской области».

Екатерина Бычкова рассказала, как обновился личный кабинет, работают сервисы коммуникации через вотсап и вайбер, расширяется линейка товаров в интернет-магазине.

«Большое внимание уделяем важности передачи показаний приборов учёта электроэнергии, тем более наступает дачный период, когда все разъезжаются и зачастую забывают о необходимости контролировать счётчик», - отметила сотрудник компании.

Она, конечно, ответила на вопросы радиослушателей, которые касались самых разных аспектов учета, начислений и оплаты потребленных энергоресурсов.

В конце эфира, представитель компании поблагодарила жителей Верхневолжья за своевременную оплату ресурсов.

Формат коротких, получасовых радиоэфиров понравился слушателям и станет традиционным с ежемесячным выходом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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