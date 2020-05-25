2020-05-25T16:29:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Закрываются ли в Твери кафе из-за коронавируса

«КП»-Тверь» узнала, много ли кафе уже закрылось и как выживают те, кто не закрылся
Александр ЖМУЛИН
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"Таблички "Закрыто" - примета времени коронавируса."Таблички "Закрыто" - примета времени коронавируса.Фото: Александр ЖМУЛИН
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Сейчас уже с ностальгией вспоминается, как можно было, гуляя, зайти в какое-нибудь кафе, посидеть, выпить вкусного кофе или пропустить по бокальчику чего-нибудь покрепче, отведать какого-нибудь блюда... Примета нынешней весны - таблички с надписью «Закрыто». Ресторанный бизнес оказался одним из видов деятельности, по которым коронавирус ударил больно. Тверь здесь, естественно, не исключение.

«КП»-Тверь» по телефону узнала у некоторых представителей индустрии гостеприимства в нашем городе, живы ли еще их заведения.

Одним из тех, кому мы позвонили, стал владелец кафе «BunaBuna», «BreakfastBand» и «Blackbird» Виктор Кузнецов.

- «Blackbird» пока вынужденно закрыт, поскольку это дорогая кухня и вино, которое запрещено доставлять, - вздохнув, сообщил Виктор Кузнецов. - Скорее всего, мы пересмотрим там кухню и тоже переориентируем это кафе на доставку. «BunaBuna» и «Breakfast Band» работают на вынос и доставку. Они дают порядка 50-60% от обычной выручки. Нам сбавили плату за аренду на 50%. Но это не помогает. Работаем в минус. Вынуждены были взять кредит. За счет внутренних ресурсов держимся, но в целом ситуация не очень.

При этом господин Кузнецов сказал, что на его бизнес, к сожалению, не распространяется помощь государства.

- ОКВЕД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности - Ред.) должен быть – кафе и ресторан. А наша компания начиналась как производитель чая и кофе, и мы продолжаем это делать, - пояснил владелец кафе. - Соответственно, никто не хочет рассматривать наш вид деятельности как тот, которому положена помощь.

Кузнецов также добавил, что даже после снятия ограничений и победы над коронавирусом ресторанному бизнесу придется еще как минимум год приходить в себя и возвращаться к тем показателям, которые были до пандемии.

Неоторые предпочитают оставлять на кафе другие послания публике. Фото: Александр ЖМУЛИН

Неоторые предпочитают оставлять на кафе другие послания публике.Фото: Александр ЖМУЛИН

Если кто-то, как Виктор Кузнецов, еще как-то выживает за счет работы на вынос и на доставку, то некоторые вообще закрылись.

- Мы уже два месяца как законсервировали всё производство и закрыли кафе, - рассказала «КП»-Тверь» владелец «Bonneville Cafe» Зина Овштейн. - Нам показалось, что так будет правильно.

При этом госпожа Овштейн сохраняет позитивный взгляд в будущее:

- Мы готовимся, прорабатываем новые рецепты, ждем отмашки губернатора, чтобы открыться и с новыми силами - в бой.

В общем, ситуация очень сложная, но не тупиковая и еще оставляющая надежды.

Вот такая картина наблюдалась апреле в центре Твери на улице Трёхсвятской, где довольно много кафе Фото: Александр ЖМУЛИН

Вот такая картина наблюдалась апреле в центре Твери на улице Трёхсвятской, где довольно много кафеФото: Александр ЖМУЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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