«Никто не спрашивает книги Ремарка»: тверская Горьковка присоединилась к «скучающему флешмобу»

«Скучающий флешмоб» - очень душевная акция. По сути это признание в любви, которое учреждения культуры, закрытые из-за коронавируса, дарят своим посетителям, показывая, как скучают по их милым чудачествам.

Работники театров, галерей и музеев фотографируются с трогательными и смешными табличками: «Никто не спорит с гардеробщицей», «Никто не фоткает люстры в театре», «Никто не шуршит пакетом». У библиотек, конечно, своя специфика: ох уж эти любители нарушить тишину читального зала или начинающие книголюбы, коверкающие имена литературных мастодонтов!

«Никто не катается на стульях по залу», «Никто не спрашивает, как пройти в библиотеку», «Никто не заказывает тонну газет из архива», «Никто не просит подобрать книги на наш вкус», «Никто не просит позвать Татьяну Ивановну», ну и, конечно, «Никто не спрашивает книги Марии Ремарка». Фотографии с такими плакатами выложили в сеть работники тверской Горьковки, признавшись, что им очень не хватает живого общения с читателями. А общение это, кстати, длится уже более полутора веков: в мае библиотека отметила 160-летие.

- Мы снова хотим подбирать вам самую разную литературу и советовать к прочтению интересные книги; ставить выставки и водить экскурсии; организовывать увлекательные встречи и видеть ваши счастливые лица! Нам очень не хватает вас! - пишут библиотекари.

А между тем Горьковка начала работать, но в ограниченном режиме - пока не наладится эпидемическая ситуация по коронавирусу. Воспользоваться читальным залом или изучить архивы пока нельзя, но сдать книгу или продлить читательский билет уже возможно: в библиотеке открыты сектор регистрации и абонементы.

Продлевать книги пока всё-таки лучше дистанционно: достаточно позвонить в нужный отдел и назвать номер читательского билета.

"Скучающий флешмоб"в тверской Горьковке. Фото: vk.com/tverlib

"Скучающий флешмоб"в тверской Горьковке. Фото: vk.com/tverlib

"Скучающий флешмоб"в тверской Горьковке. Фото: vk.com/tverlib

"Скучающий флешмоб"в тверской Горьковке. Фото: vk.com/tverlib

"Скучающий флешмоб"в тверской Горьковке. Фото: vk.com/tverlib

"Скучающий флешмоб"в тверской Горьковке. Фото: vk.com/tverlib

"Скучающий флешмоб"в тверской Горьковке. Фото: vk.com/tverlib

"Скучающий флешмоб"в тверской Горьковке. Фото: vk.com/tverlib

"Скучающий флешмоб"в тверской Горьковке. Фото: vk.com/tverlib

"Скучающий флешмоб"в тверской Горьковке. Фото: vk.com/tverlib

А В ЭТО ВРЕМЯ

27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. Обычно к этому празднику тверские библиотеки организуют интересные мероприятия, но в этом году в связи с эпидемией коронавируса они доступны лишь в онлайн-формате.

Библиотека имени Горького к этому дню приглашает на виртуальную выставку «Мир увлечений». Её экспонаты созданы умелыми руками самих библиотекарей. Это вышитые крестиком и бисером картины, роспись по дереву, глиняные игрушки, куклы, разнообразные аксессуары, фотографии, живопись, художественный переплёт ручной работы и многое другое.

Отдельный сюрприз на выставке ждёт книгочеев-кулинаров. Им расскажут о вариантах угощений с литературной или исторической «начинкой» в авторской сервировке. Все виртуальные акции и экскурсии доступны на сайте библиотеки имени Горького.

Муниципальная библиотечная система Твери и возглавляющая её библиотека имени Герцена также ежедневно делают приятные подарки читателям. Послушать сказки, научиться чему-то новому на мастер-классах, узнать много интересного о писателях, поэтах, композиторах и художниках можно на страничке Герценки в соцсети.