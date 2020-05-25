Карта распространения COVID-19 в Тверской области 25 мая: топ-пять районов-лидеров по коронавирусу
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На 25 мая 2020 года в регионе подтверждено 1363 случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки выявлено еще 53 заболевших.
К этому моменту 868 человек выздоровели от COVID-19.
По данным областного оперштаба, 478 человек на настоящий момент изолированы и находятся под наблюдением медиков (+53 за минувшие сутки). Летальных случаев за весь период эпидемии - 17 (0 за минувшие сутки).
В регионе продолжают действовать ограничения в связи с коронавирусом: закрыты заведения общепита, запрещено посещение парков, спортивных и детских площадок, в общественных местах гражданам рекомендовано носить маски.
Графика: ПТО
Карта распространения коронавируса по районам Тверской области:
Тверь 483 (+20)
Кимры 352 (+14)
Конаковский район 155
Лихославльский район 110 (+4)
Калининский район 39 (+1)
Кимрский район 33 (+1)
Рамешковский район 29 (+7)
Ржев 20 (+1)
Вышневолоцкий городской округ 17
Торжок 14
Бежецкий район 13 (+2)
Максатихинский район 12 (+1)
Старицкий район 12
Зубцовский район 11
Удомельский городской округ 7
Весьегонский муниципальный округ 7 (+1)
Лесной муниципальный округ 6
Бологовский район 5
Спировский район 4
Селижаровский район 4
Калязинский район 4
Кашинский городской округ 4
Кувшиновский район 3
Андреапольский муниципальный округ 3
Торопецкий район 2
Жарковский район 2
Западнодвинский район 2 (+1)
Нелидовский городской округ 2
Осташковский городской округ 2
Торжокский район 2
Краснохолмский район 1
Сандовский район 1
Сонковский район 1
Фировский район 1
ИСТОЧНИК KP.RU
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