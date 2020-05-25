2020-05-25T11:20:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 25 мая: топ-пять районов-лидеров по коронавирусу

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери за сутки коронавирусом заразились еще 20 человек Фото: администрация ТвериВ Твери за сутки коронавирусом заразились еще 20 человек Фото: администрация Твери
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 25 мая 2020 года в регионе подтверждено 1363 случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки выявлено еще 53 заболевших.

К этому моменту 868 человек выздоровели от COVID-19.

По данным областного оперштаба, 478 человек на настоящий момент изолированы и находятся под наблюдением медиков (+53 за минувшие сутки). Летальных случаев за весь период эпидемии - 17 (0 за минувшие сутки).

В регионе продолжают действовать ограничения в связи с коронавирусом: закрыты заведения общепита, запрещено посещение парков, спортивных и детских площадок, в общественных местах гражданам рекомендовано носить маски.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Карта распространения коронавируса по районам Тверской области:

Тверь 483 (+20)

Кимры 352 (+14)

Конаковский район 155

Лихославльский район 110 (+4)

Калининский район 39 (+1)

Кимрский район 33 (+1)

Рамешковский район 29 (+7)

Ржев 20 (+1)

Вышневолоцкий городской округ 17

Торжок 14

Бежецкий район 13 (+2)

Максатихинский район 12 (+1)

Старицкий район 12

Зубцовский район 11

Удомельский городской округ 7

Весьегонский муниципальный округ 7 (+1)

Лесной муниципальный округ 6

Бологовский район 5

Спировский район 4

Селижаровский район 4

Калязинский район 4

Кашинский городской округ 4

Кувшиновский район 3

Андреапольский муниципальный округ 3

Торопецкий район 2

Жарковский район 2

Западнодвинский район 2 (+1)

Нелидовский городской округ 2

Осташковский городской округ 2

Торжокский район 2

Краснохолмский район 1

Сандовский район 1

Сонковский район 1

Фировский район 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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