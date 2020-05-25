Коронавирус в Твери, последние новости на 25 мая 2020 года: праздники по-другому и новые случаи заражения

На утро 25 мая в Тверской области официально зарегистрировано 1310 инфицированных COVID-19.За последние сутки прибавилось еще 37 новых случаев выявленных заражений.

По данным оперштаба региона, под наблюдением медиков на сегодня находятся 425 пациентов (+ 35 за последние сутки). С начала пандемии в Тверской области выздоровели от коронавирусной инфекции уже 868 человек (0 за минувшие сутки).

Количество смертей от коронавируса по последним данным на 25 мая равняется 17. К несчастью, у нас есть новые жертвы COVID-19 - за последние сутки умерли еще двое заразившихся.

Областной оперативный штаб вновь сообщает, что у значительной части пациентов коронавирус протекает бессимптомно.

В регионе продолжается тестирование на коронавирус. По данным на 25 мая обследовано уже 54943 человека, за последние сутки – 1150.

Воскресенье оказалось довольно бедным на какие-то новости о коронавирусе в нашем регионе.

Впрочем можно отметить, что из-за пандемии были изменены традиции встречи двух праздников: культурно-лингвистического и религиозного.

Первый - это, конечно же, отмечаемые в конце мая Дни славянской культуры и письменности. Обычно в Твери по этому поводу устраивались пышные университетские шествия от центрального корпуса ТвГУ до здания филфака с последующими речами во славу Кирилла и Мефодия у их же скульптурных изваяний. В этот раз от шествия отказались. Но все-таки провели интересную акцию. Её итогом стала славянская фотоазбука. .

Другой праздник - это выпавший в этом году на 24 мая Ураза-байрам - венец священного для всех мусульман месяца Рамадана, то есть Великого поста. В Твери, как и по всей России, приверженцы Ислама решили отказаться от массового совместного намаза и встретили праздник дома. При этом из Тверской соборной мечети была организована онлайн-трансляция праздничной молитвы и проповеди.