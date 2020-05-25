Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 25 мая 2020 года: 37 новый инфицированный

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на утро 25 мая 2020 года равняется 1310, это +37 новых больных COVID-19 за последние сутки.

Статистику заболеваемости коронавирусом, а также число случаев выздоровления и летальных исходов ежедневно обновляет региональный оперативный штаб о борьбе с распространением COVID-19.

По последним данным оперштаба, под наблюдением медиков сейчас находится 425 человек +35 за минувшие сутки).

Количество выздоровевших от COVID-19 с начала пандемии в Тверской области составило 868 человек (0 за сутки).

Количество смертей от коронавируса на 25 мая — 17 (+2 за последние сутки).

В регионе продолжается тестирование на коронавирус, результаты всех тестов подтверждаются в Центре гигиены и эпидемиологии в Тверской области.

По данным на 25 мая обследовано 54943 человек, за последние сутки – 1150.

Лидеры по количеству заболевших среди муниципалитетов Тверской области стабильны: на первом месте держится Тверь ( 463 случаев), за ней - Кимры (338 случаев) и Конаковский район (155 случаев).