Когда к больному с подозрением на коронавирус должен прийти врач в Твери: поясняет Минздрав

При любом подъеме температуры, кашле и других симптомах ОРВИ, при контакте с зараженным коронавирусом не нужно отлеживаться дома. Звоните и вызывайте врача на дом.

В официальном сообщении Минздрава Тверской области, обнародованном накануне, говорится:

- В настоящее время наблюдаются задержки по обслуживанию вызовов, однако доктор обязательно должен прийти к вам в тот же день, когда его вызывали. Нередко один врач обслуживает два участка, а это значит, что ему приходится принимать от 15 до 40 вызовов ежедневно.

Конечно, «на глаз» диагностировать COVID-19 никто не сможет - его выявляют по тестам. Направление на тест даст ваш врач. Но есть симптомы, которые как раз и укажут врачу на необходимость проведения теста.

Симптомы COVID-19: высокая температура, кашель, отдышка, высокая вероятность развития пневмонии. Иногда проявляются проблемы с желудочно-кишечным трактом, например, диарея.

Берегите себя, не занимайтесь самолечением и будьте здоровы!