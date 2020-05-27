Карта распространения COVID-19 в Тверской области 27 мая: районы-лидеры по числу заболевших коронавирусом

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

27 мая в регионе подтверждено 1424 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Со вчерашнего дня выздоровело 26 человек. Всего 925 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 480 зараженных изолированы. Ещё два человека скончались от коронавируса за минувшие сутки. Всего с начала эпидемии от COVID-19 в регионе умерло 19 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Районы, где больше всего заражённых коронавирусом:

Тверь- 515;

Кимры- 353;

Конаковский район -155.