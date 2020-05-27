Карта распространения COVID-19 в Тверской области 27 мая: районы-лидеры по числу заболевших коронавирусом
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
27 мая в регионе подтверждено 1424 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Со вчерашнего дня выздоровело 26 человек. Всего 925 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 480 зараженных изолированы. Ещё два человека скончались от коронавируса за минувшие сутки. Всего с начала эпидемии от COVID-19 в регионе умерло 19 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб.
Районы, где больше всего заражённых коронавирусом:
Тверь- 515;
Кимры- 353;
Конаковский район -155.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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