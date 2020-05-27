2020-05-27T00:47:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 27 мая 2020 года: 15 подтверждённых случаев COVID-19 за сутки

Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 1378 человек
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Количество заражённых коронавирусом в Тверской области растёт.Количество заражённых коронавирусом в Тверской области растёт.
Изменить размер текста:

В Тверской области число заболевших по данным на утро 27 мая: 1378 инфицированных коронавирусом (+15 за минувшие сутки). На карантине - 462 (-16 за минувшие сутки). Выздоровели - 899 (+31 за минувшие сутки). Умерли - 17 человек (0 за минувшие сутки). Эти данные сообщили в региональном оперштабе. Что касается тестирования на коронавирус, то в регионе взято более 56 тысяч подобных проб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Твери, последние новости на 27 мая 2020 года: предпринимателям и соцработникам власти обещали помочь деньгами и льготами
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 27 мая - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Новости 24
В исправительных колониях Тверской области осужденные начали благоустройство территорий
В Росгвардии Тверской области подвели итоги работы за четыре месяца
В Тверской области ищут лысого голубоглазого мужчину
Родственников бойца, похороненного в Беларуси, ищут в Тверской области
Подозреваемый в краже задержан в Нелидово Тверской области
В Твери стартует новая "Неделя сказок"
В Тверской области на огромную сумму увеличился фонд медстрахования
В Тверской области зацвёл "болотный янтарь"
Тверской театр юного зрителя запускает «Школу театрального блогера»
В Тверской области отец похитил ребенка у матери
Почти 1000 сотрудников соцучреждений Тверской области получат доплаты в связи с коронавирусом
В Тверской области десять тысяч сельских тружеников получают повышенную выплату к пенсии
В Тверской области выросло поголовье свиней
В Храме Рождества Христова в Твери женщина вскрыла раку с мощами и украла пожертвования прихожан
Под Тверью поля собственника заросли борщевиком