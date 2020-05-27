Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 27 мая 2020 года: 15 подтверждённых случаев COVID-19 за сутки
Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 1378 человек
Количество заражённых коронавирусом в Тверской области растёт.
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 27 мая: 1378 инфицированных коронавирусом (+15 за минувшие сутки). На карантине - 462 (-16 за минувшие сутки). Выздоровели - 899 (+31 за минувшие сутки). Умерли - 17 человек (0 за минувшие сутки). Эти данные сообщили в региональном оперштабе. Что касается тестирования на коронавирус, то в регионе взято более 56 тысяч подобных проб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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