Коронавирус в Твери, последние новости на 27 мая 2020 года: предпринимателям и соцработникам власти обещали помочь деньгами и льготами

На утро 27 мая в Тверской области число заболевших: 1378 инфицированных коронавирусом (+15 за минувшие сутки). На карантине - 462 (-16 за минувшие сутки). Выздоровели - 899 (+31 за минувшие сутки). Умерли - 17 человек (0 за минувшие сутки).

Такие данные приводит региональный оперштаб.

Почти 1000 сотрудников соцучреждений Тверской области получат доплаты в связи с коронавирусом.

Вчера губернатор Игорь Руденя провел очередное заседание оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области.

Там губернатор и озвучил, что стимулирующие выплаты за работу в особых условиях в период пандемии получат более 970 сотрудников стационарныхсоцучреждений региона. Выплата установлена на три месяца - с 15 апреля, то есть с начала работы по сменам по 14 часов, до 15 июля.

Далее, на заседании регионального правительства, было заявлено о новых мерах поддержки.

Для гостиничного бизнеса с 1 июля вводится субсидирование 25% затрат по налогу на имущество.

Для торговых центров, которые предоставили скидки своим арендаторам, такие же субсидии планируется предоставлять с 15 июня.

На эти цели в региональном бюджете заложено более 40 млн рублей.

Напомним, что с 1 июля в регионе планируется ввести специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» для самозанятых. Они платить налоги по в несколько раз пониженным ставкам.

Правда, эту инициативу должен ещё одобрить региональный парламент.