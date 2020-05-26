Погода в Твери на 26 мая 2020: что прогнозируют на сегодня синоптики

Сегодня, 26 мая, по прогнозам Гидрометцентра в Твери будет солнечно и малооблачно.

Днём температура достигнет отметки в + 20 градусов, что очень даже здорово по нынешней холодной весне. К вечеру похолодает до + 12.

Ветер будет дуть весьма умеренный 2-5 м/сек. Осадков не прогнозируется.

В воздухе отмечается весьма ощутимая концентрация пыльцы березы. Так что всем аллергикам нужно быть внимательнее к своему здоровью.