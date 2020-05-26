Погода в Твери на 26 мая 2020: что прогнозируют на сегодня синоптики
Какую погоду ждать в Твери сегодня
Погода в Твери на 26 мая 2020 - прогноз синоптиков.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Сегодня, 26 мая, по прогнозам Гидрометцентра в Твери будет солнечно и малооблачно.
Днём температура достигнет отметки в + 20 градусов, что очень даже здорово по нынешней холодной весне. К вечеру похолодает до + 12.
Ветер будет дуть весьма умеренный 2-5 м/сек. Осадков не прогнозируется.
В воздухе отмечается весьма ощутимая концентрация пыльцы березы. Так что всем аллергикам нужно быть внимательнее к своему здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU