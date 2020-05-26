Расписание ЕГЭ в Твери 2020: когда пройдут экзамены по предметам
ЕГЭ в Твери 2020 сдвинули из-за коронавируса. Рособрнадзор опубликовал расписание выпускных экзаменов для одиннадцатиклассников.
Итак, основной этап ЕГЭ начнется 3 июля. В этот день пройдут экзамены по литературе, географии и информатике.
Остальные даты проведения ЕГЭ:
6 и 7 июля — по русскому языку;
10 июля — по профильной математике;
13 июля — по физике и истории;
16 июля — по химии и обществознанию;
20 июля — по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;
22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам.
В региональном Минобразования поясняют: для получения аттестата об основном общем образовании и среднем общем образовании ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году сдавать не надо. Аттестаты выдадут всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок. ОГЭ в 2020 году проводиться не будет.
ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.
На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут замерять температуру, аудитории будут предварительно дезинфицироваться. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров. Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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