Расписание ЕГЭ в Твери 2020: когда пройдут экзамены по предметам

ЕГЭ в Твери 2020 сдвинули из-за коронавируса. Рособрнадзор опубликовал расписание выпускных экзаменов для одиннадцатиклассников.

Итак, основной этап ЕГЭ начнется 3 июля. В этот день пройдут экзамены по литературе, географии и информатике.

Остальные даты проведения ЕГЭ:

6 и 7 июля — по русскому языку;

10 июля — по профильной математике;

13 июля — по физике и истории;

16 июля — по химии и обществознанию;

20 июля — по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;

22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам.

В региональном Минобразования поясняют: для получения аттестата об основном общем образовании и среднем общем образовании ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году сдавать не надо. Аттестаты выдадут всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок. ОГЭ в 2020 году проводиться не будет.

ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.

На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут замерять температуру, аудитории будут предварительно дезинфицироваться. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров. Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.