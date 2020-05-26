2020-05-26T12:40:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Расписание ЕГЭ в Твери 2020: когда пройдут экзамены по предметам

Публикуем полное расписание ЕГЭ в Твери 2020 по всем предметам
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Когда пройдёт ЕГЭ в Твери 2020 - опубликовано точное расписание по предметам.Когда пройдёт ЕГЭ в Твери 2020 - опубликовано точное расписание по предметам.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

ЕГЭ в Твери 2020 сдвинули из-за коронавируса. Рособрнадзор опубликовал расписание выпускных экзаменов для одиннадцатиклассников.

Итак, основной этап ЕГЭ начнется 3 июля. В этот день пройдут экзамены по литературе, географии и информатике.

Остальные даты проведения ЕГЭ:

6 и 7 июля — по русскому языку;

10 июля — по профильной математике;

13 июля — по физике и истории;

16 июля — по химии и обществознанию;

20 июля — по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;

22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам.

В региональном Минобразования поясняют: для получения аттестата об основном общем образовании и среднем общем образовании ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году сдавать не надо. Аттестаты выдадут всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок. ОГЭ в 2020 году проводиться не будет.

ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.

На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут замерять температуру, аудитории будут предварительно дезинфицироваться. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров. Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Твери, последние новости на 26 мая 2020 года: прощание со школой онлайн и о выходе на плато по COVID-19 речь пока не идёт
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 26 мая - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Новости 24
В Тверской области водитель "ВАЗа" потерял сознание и врезался в столб
В Твери сирота через прокуратуру отстоял права на получение жилья
Многодетная семья из Твери получила награду от президента России
Заём на 7 млн. рублей предоставлен типографскому предприятию в Твери
В Тверской области под наблюдением медиков остаются 462 пациента с коронавирусом
За выходные на дорогах Тверской области остановили 75 пьяных водителей
В Тверской области двое мошенников обманывали доверчивых жителей
Прокуратура помогла жителю Тверской области досрочно уйти на пенсию
Два автомобиля столкнулись на улице Хромова в Твери
По улицам Твери бегал перепуганный лосенок
В Тверской области последний звонок для одиннадцатиклассников прозвенит онлайн
В Тверской области бешеная собака укусила хозяйку
Замглавы администрации Твери Денис Черных рассказал, почему на Московском шоссе меняют схему движения
8-летний ребенок попал под колеса автомобиля, перебегая дорогу в Тверской области
В Твери и Конаково очистные сооружения на Волге модернизируют