Карта распространения COVID-19 в Тверской области 26 мая: районы, где всего один заболевший коронавирусом

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

26 мая в регионе подтверждено 1378 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровел 31 человек. Всего 899 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 462 зараженных изолированы. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Больше всего заболевших в Твери - 487, Кимрах -353 и Конаковский районе - 155.

А вот в Сандовском, Сонковском, Фировском, Краснохолмском, Молаковском районах подтверждено всего лишь по одному случаю инфицирования COVID-19.