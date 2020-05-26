Карта распространения COVID-19 в Тверской области 26 мая: районы, где всего один заболевший коронавирусом
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
26 мая в регионе подтверждено 1378 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровел 31 человек. Всего 899 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 462 зараженных изолированы. Такие данные приводит региональный оперштаб.
Больше всего заболевших в Твери - 487, Кимрах -353 и Конаковский районе - 155.
А вот в Сандовском, Сонковском, Фировском, Краснохолмском, Молаковском районах подтверждено всего лишь по одному случаю инфицирования COVID-19.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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