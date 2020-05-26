2020-05-26T01:04:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 26 мая 2020 года: прощание со школой онлайн и о выходе на плато по COVID-19 речь пока не идёт

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 26 мая - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Алина ПЕТРОВА
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Последние новости о росте числа заражённых коронавирусом в Твери на 26 мая 2020 года.Последние новости о росте числа заражённых коронавирусом в Твери на 26 мая 2020 года.
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На утро 26 мая в Тверской области официально зарегистрировано 1363 инфицированных коронавирусом (+53 за минувшие сутки). На карантине - 478 (+53 за минувшие сутки). Выздоровели - 868 (0 за минувшие сутки). Умерли - 17 человек (0 за минувшие сутки).

Большое количество заражённых за сутки обсуждали пользователи тверских социальных сетей. Такой региональный антирекорд получился.

Так что, о выходе на плато по числу заражённых речь пока не идёт. Рост продолжается.

Районы-лидеры по числу заболевших: Тверь, Кимры, Конаковский район.

Последний звонок в Твери в этом году прозвенит онлайн - эпоха коронавируса вносит коррективы.

Учебный год Тверской области завершится 29 мая. В этот день финальным аккордом праздника станет региональная акция – выпускники Верхневолжья создадут единый видеоальбом, который в 15.00 покажут на одном из местных телеканалов и в социальных сетях.

Из групповых фото всех 11-классников муниципальных образований Верхневолжья составят школьный альбом-2020.

Главный символ праздника – колокольчик – в этом году прозвенит на видео: в записи примут участие лучшие выпускники из каждого муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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