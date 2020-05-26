2020-05-26T00:47:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 26 мая 2020 года: 53 новых инфицированных за сутки

Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 1363 человек
Алина ПЕТРОВА
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Количество инфицированных коронавирусом в Твери продолжает расти.Количество инфицированных коронавирусом в Твери продолжает расти.
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 26 мая: 1363 инфицированных коронавирусом (+53 за минувшие сутки). На карантине - 478 (+53 за минувшие сутки). Выздоровели - 868 (0 за минувшие сутки). Умерли - 17 человек (0 за минувшие сутки).

Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе продолжается тестирование населения на наличие коронавирусной инфекции. Всего проведено более 55 тысяч тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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