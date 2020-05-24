Коронавирус в Твери, последние новости на 24 мая 2020 года: затишье в Кимрах и репортаж из красной зоны в ОКБ

На утро 24 мая в Тверской области официально зарегистрировано 1273 инфицированных COVID-19. Это плюс 31 новый случай за последние сутки.

Под наблюдением медиков на сегодня находятся 390 пациентов (- 82 за последние сутки). С начала пандемии в Тверской области выздоровели от коронавирусной инфекции уже 868 человек, из них 112 выписаны за минувшие сутки.

Количество смертей от COVID-19 на 24 мая - 15. За последние сутки умер еще один заразившийся.

Как сообщает областной оперативный штаб по борьбе, у многих пациентов коронавирус протекает бессимптомно.

Тестирование на COVID-19 происходит в ежедневном режиме. По данным на 24 мая обследовано 53793 человек, за последние сутки – 1391.

Примечательно, что сутками ранее, по данным, оперштаба, не было выявлено ни одного нового случая заражения в Кимрах - городе, который по числу заболеваний давно идёт на втором вслед за Тверью. Трудно вспомнить, когда в Кимрах до этого было затишье, каждый день давал новых инфицированных, и сравнительно немало. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация.

Среди громких новостей - выход документального фильма, этакого почти 50-минутного репортажа из инфекционного госпиталя Тверской областной клинической больницы. В "красной зоне" ОКБ побывал журналист Антон Красовский и съемочная группа телеканала RT.

Они общались с пациентами, узнавали что некоторые из них лежали в реанимации под ИВЛ почти две недели. Причем среди пациентов есть те, кто вообще до того, как заразиться, вообще не верил в коронавирус. Теперь говорят о том, что были дураки и не принимали меры предосторожности. Например, как до сих пор делают многие беззаботные жители Твери, не носили маски в общественных местах.

Главврач ОКБ Сергей Козлов сообщил на камеру, что за время работы инфекционного госпиталя (это около месяца) удалось вылечить и вернуть в нормальную жизнь примерно 200 человек. Сейчас же в госпитале ОКБ, по словам Сергея Козлова, находится около 500 человек.