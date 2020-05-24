2020-05-23T23:46:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 24 мая 2020 года: затишье в Кимрах и репортаж из красной зоны в ОКБ

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 24 мая - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Журналист Красовский в инфекционном госпитале ОКБ пообщался с пациентами, которые пошли на поправку. Фото: кадр из документального фильма "Выжить после ИВЛ".Журналист Красовский в инфекционном госпитале ОКБ пообщался с пациентами, которые пошли на поправку. Фото: кадр из документального фильма "Выжить после ИВЛ".
Изменить размер текста:

На утро 24 мая в Тверской области официально зарегистрировано 1273 инфицированных COVID-19. Это плюс 31 новый случай за последние сутки.

Под наблюдением медиков на сегодня находятся 390 пациентов (- 82 за последние сутки). С начала пандемии в Тверской области выздоровели от коронавирусной инфекции уже 868 человек, из них 112 выписаны за минувшие сутки.

Количество смертей от COVID-19 на 24 мая - 15. За последние сутки умер еще один заразившийся.

Как сообщает областной оперативный штаб по борьбе, у многих пациентов коронавирус протекает бессимптомно.

Тестирование на COVID-19 происходит в ежедневном режиме. По данным на 24 мая обследовано 53793 человек, за последние сутки – 1391.

Примечательно, что сутками ранее, по данным, оперштаба, не было выявлено ни одного нового случая заражения в Кимрах - городе, который по числу заболеваний давно идёт на втором вслед за Тверью. Трудно вспомнить, когда в Кимрах до этого было затишье, каждый день давал новых инфицированных, и сравнительно немало. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация.

Среди громких новостей - выход документального фильма, этакого почти 50-минутного репортажа из инфекционного госпиталя Тверской областной клинической больницы. В "красной зоне" ОКБ побывал журналист Антон Красовский и съемочная группа телеканала RT.

Они общались с пациентами, узнавали что некоторые из них лежали в реанимации под ИВЛ почти две недели. Причем среди пациентов есть те, кто вообще до того, как заразиться, вообще не верил в коронавирус. Теперь говорят о том, что были дураки и не принимали меры предосторожности. Например, как до сих пор делают многие беззаботные жители Твери, не носили маски в общественных местах.

Главврач ОКБ Сергей Козлов сообщил на камеру, что за время работы инфекционного госпиталя (это около месяца) удалось вылечить и вернуть в нормальную жизнь примерно 200 человек. Сейчас же в госпитале ОКБ, по словам Сергея Козлова, находится около 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жителя Твери приговорили за пьяный угон машины
В Тверской области уже больше месяца ищут пропавшую девушку
В Тверской области из перевернувшейся машины выбросило водителя
"Выжить после ИВЛ": В Тверской ОКБ сняли фильм о лечении больных коронавирусом
Тверским семьям предлагают рассказать, как они сохраняют оптимизм во время пандемии
В Тверской области выделены средства на проекты новых детских поликлиник и ЦРБ
В Тверской области подросли совята старушки-неясыти мадам Муромской
В Твери мужчина зашёл в аптеку и в результате лишился мобильного
В Тверской области за сутки от коронавируса излечились еще 112 человек
Музей Победы снял видео про фронтовика из Тверской области
Православные Твери вспоминают святителя Николая Чудотворца
В Тверскую область приехали потенциальные инвесторы
В Твери разыскивают 9-летнего мальчика, которого еще в марте отец увез из школы
В Тверской области изменили схему движения транспорта из-за ремонтов на автодорогах
В Тверской области в МФЦ появилось пять новых услуг
На Московском шоссе в Твери начали устанавливать новые остановочные павильоны
На семи дорогах в Тверской области ограничат движение в июне
В Тверской области "Сапсан" насмерть сбил 83-летнего пенсионера
Власти Твери хотят снести торговый павильон на остановке у областной больницы
В Тверской области для самозанятых вводят "Налог на профессиональный доход"
Госавтоинспекция продолжает проверки междугородних автобусов в Тверской области
Главы поселений Бельского района оштрафованы за нарушение пожарной безопасности
Главные вопросы о выплатах семьям разъяснили жителям Тверской области
В ДТП на Маршала Конева в Твери пострадали два человека
Администрацию Старицы Тверской области обязали оборудовать места для сбора мусора