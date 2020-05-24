Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 24 мая 2020 года: 31 новый инфицированный

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на утро 24 мая 2020 года равняется 1273, это +31 новый больной COVID-19 за последние сутки.

Статистику заболеваемости коронавирусом, а также число случаев выздоровления и летальных исходов ежедневно обновляет региональный оперативный штаб о борьбе с распространением COVID-19.

По последним данным оперштаба, под наблюдением медиков сейчас находится 390 человек (-82 за минувшие сутки).

Количество выздоровевших от COVID-19 с начала пандемии в Тверской области составило 868 человек (+82 за сутки).

Количество смертей от коронавируса на 22 мая — 15 (+1 за последние сутки).

В регионе продолжается тестирование на коронавирус, результаты всех тестов подтверждаются в Центре гигиены и эпидемиологии в Тверской области.

По данным на 23 мая обследовано обследовано 53793 человек, за последние сутки – 1391.

Лидеры по количеству заболевших среди муниципалитетов Тверской области стабильны: на первом месте держится Тверь ( 444 случаев), за ней - Кимры (335 случаев) и Конаковский район (150 случаев).