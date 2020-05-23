Карта распространения COVID-19 в Тверской области 23 мая: новые случаи заражения выявлены в девяти муниципалитетах

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 23 мая 2020 года в регионе подтверждено 1273 случая заболевания COVID-19. За последние сутки добавился 31 новый случай.

К этому моменту 868 человек выздоровели от COVID-19. В течение последних суток были признаны выздоровевшими и выписаны 112 пациентов.

390 человек на настоящий момент изолированы и находятся под наблюдением медиков (это на 89 человек меньше, чем сутками ранее). Летальных случаев за весь период эпидемии 15, за последние сутки умерл еще 1 человек.

Новые случаи COVID-19 за последние сутки зафиксированы в девяти муниципалитетах: Твери, Ржеве, Конаковском, Калязинском, Кимрском, Лихославльском, Максатихинском, Нелидовском районах и Лесном муниципальном округе.

Лидерами по распространению коронавирусной инфекции, как и ранее, являются Тверь (444 случая, 5 - за последние сутки), Кимры (335 случая, 0 за последние сутки) и Конаковский район (150 случая, 3 за последние сутки).

Все жителям Тверской области по-прежнему рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Людям старшего поколения настоятельно рекомендуют оставаться дома и выходить лишь в случае крайней необходимости.

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области на 23 мая 2020 года. Фото: ПТО

Статистика распространения коронавируса по муниципалитетам Тверской области:

Тверь 444 (+19)

Кимры 335

Конаковский район 150 (+3)

Лихославльский район 105 (+3)

Калининский район 38

Кимрский район 32 (+1)

Рамешковский район 22

Вышневолоцкий городской округ 17

Торжок 13

Ржев 14 (+1)

Старицкий район 12

Максатихинский район 11 (+1)

Бежецкий район 11

Зубцовский район 10

Удомельский городской округ 7

Бологовский район 5

Весьегонский муниципальный округ 5

Лесной муниципальный округ 6 (+1)

Спировский район 4

Селижаровский район 4

Калязинский район 4 (+1)

Кашинский городской округ 4

Кувшиновский район 3

Андреапольский муниципальный округ 3

Торопецкий район 2

Жарковский район 2

Торжокский район 2

Нелидовский городской округ 2 (+1)

Краснохолмский район 1

Осташковский городской округ 1

Сандовский район 1

Сонковский район 1

Фировский район 1

Западнодвинский район 1