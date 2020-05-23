Карта распространения COVID-19 в Тверской области 23 мая: новые случаи заражения выявлены в девяти муниципалитетах
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На 23 мая 2020 года в регионе подтверждено 1273 случая заболевания COVID-19. За последние сутки добавился 31 новый случай.
К этому моменту 868 человек выздоровели от COVID-19. В течение последних суток были признаны выздоровевшими и выписаны 112 пациентов.
390 человек на настоящий момент изолированы и находятся под наблюдением медиков (это на 89 человек меньше, чем сутками ранее). Летальных случаев за весь период эпидемии 15, за последние сутки умерл еще 1 человек.
Новые случаи COVID-19 за последние сутки зафиксированы в девяти муниципалитетах: Твери, Ржеве, Конаковском, Калязинском, Кимрском, Лихославльском, Максатихинском, Нелидовском районах и Лесном муниципальном округе.
Лидерами по распространению коронавирусной инфекции, как и ранее, являются Тверь (444 случая, 5 - за последние сутки), Кимры (335 случая, 0 за последние сутки) и Конаковский район (150 случая, 3 за последние сутки).
Все жителям Тверской области по-прежнему рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Людям старшего поколения настоятельно рекомендуют оставаться дома и выходить лишь в случае крайней необходимости.
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области на 23 мая 2020 года. Фото: ПТО
Статистика распространения коронавируса по муниципалитетам Тверской области:
Тверь 444 (+19)
Кимры 335
Конаковский район 150 (+3)
Лихославльский район 105 (+3)
Калининский район 38
Кимрский район 32 (+1)
Рамешковский район 22
Вышневолоцкий городской округ 17
Торжок 13
Ржев 14 (+1)
Старицкий район 12
Максатихинский район 11 (+1)
Бежецкий район 11
Зубцовский район 10
Удомельский городской округ 7
Бологовский район 5
Весьегонский муниципальный округ 5
Лесной муниципальный округ 6 (+1)
Спировский район 4
Селижаровский район 4
Калязинский район 4 (+1)
Кашинский городской округ 4
Кувшиновский район 3
Андреапольский муниципальный округ 3
Торопецкий район 2
Жарковский район 2
Торжокский район 2
Нелидовский городской округ 2 (+1)
Краснохолмский район 1
Осташковский городской округ 1
Сандовский район 1
Сонковский район 1
Фировский район 1
Западнодвинский район 1
ИСТОЧНИК KP.RU
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