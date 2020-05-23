Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 23 мая 2020 года: 39 новых инфицированных

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на утро 23 мая 2020 года равняется 1242, это +39 новых больных COVID-19 за последние сутки.

Статистику заболеваемости коронавирусом, а также число случаев выздоровления и летальных исходов ежедневно обновляет региональный оперативный штаб о борьбе с распространением COVID-19.

По последним данным оперштаба, под наблюдением медиков сейчас находится 472 человека (+13 за минувшие сутки).

Количество выздоровевших от COVID-19 с начала пандемии в Тверской области составило 756 человек (+23 за сутки).

Количество смертей от коронавируса на 22 мая — 14 (+3 за последние сутки).

В регионе продолжается тестирование на коронавирус, результаты всех тестов подтверждаются в Центре гигиены и эпидемиологии в Тверской области.

По данным на 22 мая обследовано 52402 человека, за последние сутки – 1975.

Лидеры по количеству заболевших среди муниципалитетов Тверской области стабильны: на первом месте держится Тверь ( 425 случаев), за ней - Кимры (325 случаев) и Конаковский район (147 случаев).