2020-05-22T11:02:39+03:00
Общество

Новый личный кабинет "АтомЭнергоСбыт" - ваш неизменный помощник!

В эти дни особенно важно иметь возможность электронного и мобильного управления своими платежами и счетами
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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"АтомЭнергоСбыт""АтомЭнергоСбыт"
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Сегодня 22 мая в 11 часов сразу после выпуска новостей специалист компании «АтомЭнергоСбыт» Екатерина Бычкова в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Тверь» расскажет о возможностях дистанционной оплаты и управления счетами электроэнергии через цифровые сервисы компании. Это доступно для каждого жителя Верхневолжья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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