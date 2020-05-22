2020-05-22T11:05:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 22 мая 2020 года: 39 новых инфицированных

Количество заражённых в Тверской области увеличилось до 1203 человек
Ирина ТАРАСОВА
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Статистику заболеваемости ежедневно обновляет региональный штаб о борьбе с распространением COVID-19. Фото: ПТОСтатистику заболеваемости ежедневно обновляет региональный штаб о борьбе с распространением COVID-19. Фото: ПТО
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Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на утро 22 мая 2020 года равняется 1242, это +39 новых больных COVID-19 за последние сутки, как и днем ранее.

Статистику заболеваемости коронавирусом, а также число случаев выздоровления и летальных исходов ежедневно обновляет региональный оперативный штаб о борьбе с распространением COVID-19.

По данным оперштаба, на карантине под наблюдением врачей сейчас находится 472 человека (+13 за минувшие сутки).

Количество выздоровевших от COVID-19 с начала пандемии в Тверской области составило 756 человек (+23 за сутки).

Количество смертей от коронавируса на 22 мая — 14 (+3 за последние сутки).

В регионе продолжается тестирование на коронавирус, результаты всех тестов подтверждаются в Центре гигиены и эпидемиологии в Тверской области. По данным на 22 мая тесты сдали 52402 человека, за последние сутки – 1975.

Лидеры по количеству заболевших среди муниципалитетов Тверской области стабильны: на первом месте держится Тверь (на 22 мая 425 случаев), за ней - Кимры (325 случаев) и Конаковский район (147 случаев).

ИСТОЧНИК KP.RU

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