2020-05-21T00:15:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 21 мая 2020 года: карантин в Бежецкой ЦРБ и старт приёма заявлений на детские выплаты

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 21 мая - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Виктория ТУШКОВА
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"КП"-Тверь" собрала все новости о коронавирусе в Тверской области на 21 мая 2020 года."КП"-Тверь" собрала все новости о коронавирусе в Тверской области на 21 мая 2020 года.Фото: Иван МАКЕЕВ
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На утро 21 мая в Тверской области официально зарегистрировано 1164 инфицированных COVID-19. Это плюс 33 новых случая за минувшие сутки.

Под наблюдением медиков на 21 мая 2020 года остаются 504 пациента (+4 за сутки). С начала пандемии в Тверской области выздоровели от коронавирусной инфекции 649 человек, из них 29 выписаны за последние сутки.

Количество смертей от COVID-19 со вчерашнего дня не изменилось: умерли от коронавируса 11 человек.

По информации областного оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, у большой части пациентов коронавирусная инфекция протекает бессимптомно.

Тестирование на коронавирус происходит в ежедневном режиме. По данным на 21 мая тесты сдали 48347 человек, за последние сутки – 1539.

На карантин из-за коронавируса закрыли терапевтическое отделение Бежецкой ЦРБ. Инфекцию подхватили пациенты и медперсонал. Среди контактных лиц - два пациента и семь медиков. Из них у двух выявлен COVID-19, а у трёх – коронавирусная пневмония. Об этом сообщил региональный Минздрав. На время карантинных мероприятий терапевтическая помощь в больнице будет оказываться в отделении офтальмологии.

В Твери родителям школьников, находящихся на дистанционном обучении, продолжают выдавать продуктовые наборы. По данным областного правительства заготовлено 23 798 наборов. Выдаются они в определённые часы. Уточнить это расписание можно на сайте школы.

В Тверской области начали принимать заявления на выплаты на детей от 3 до 8 лет, установленные Указом Президента РФ Владимира Путина. Размер ежемесячной выплаты - 5699 рублей 55 копеек. Их начнут выдавать с 1 июня. Для подачи заявки необходимо отправить заявление через МФЦ или через портал Госуслуг (в электронном виде).

Депутат Госдумы от Тверской области Светлана Максимова вылечилась от коронавируса. Её выписали из областной больницы, где Светлана Максимова провела три недели. Пока депутат чувствует себя не очень хорошо, впереди период восстановления.

И сегодня, 21 мая, в 21:00 на телеканале «Россия24 Тверь» в эфир выйдет губернатор Игорь Руденя. Это будет его седьмое телевизионное выступление, посвящённое ситуации с коронавирусом.

В частности, глава региона расскажет, хватает ли коек в инфекционных госпиталях и когда в Тверской области начнётся массовое тестирование жителей на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 21 мая - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
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