Карта распространения COVID-19 в Тверской области 20 мая: заметный рост количества инфицированных в Кимрах
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На 20 мая 2020 года в регионе подтверждено 1164 случая заболевания COVID-19. За последние сутки +33 заразившихся.
649 человек выздоровели от COVID-19. За сутки выписано 29 пациентов.
На данный момент изолированы и находятся под наблюдением врачей 504 заражённых.
Умерших от коронавируса — 11 человек (0 за последние сутки).
Лидерами по распространению COVID-19 по-прежнему остаются Тверь - 399 случаев, Кимры - 311 и Конаковский район - 144. Заметим, что в Кимрах за минувшие сутки выявили сразу 19 новых случаев заражения.
По числу заболевших выделяется и Лихославльский район. Там на 20 мая - 89 инфицированных.
По данным оперштаба региона, не зафиксировано ни одного случая коронавируса в шести муниципалитетах - Бельском, Западнодвинском, Оленинском, Пеновском, Кесовогорском и Молоковском районах.
Карта распространения COVID-19 в Тверской области 20 мая. Фото: графика ПТО
Статистика распространения коронавируса по муниципалитетам Тверской области:
Тверь 399 (+8)
Кимры 311 (+19)
Конаковский район 144 (+1)
Лихославльский район 89 (+2)
Калининский район 35 (+3)
Кимрский район 30
Рамешковский район 20
Вышневолоцкий городской округ 17
Торжок 13
Старицкий район 12
Ржев 12
Максатихинский район 10
Бежецкий район 10
Зубцовский район 9
Удомельский городской округ 7
Бологовский район 5
Весьегонский муниципальный округ 5
Лесной муниципальный округ 5
Спировский район 4
Селижаровский район 4
Калязинский район 3
Кувшиновский район 3
Кашинский городской округ 3
Андреапольский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Торжокский район 2
Краснохолмский район 1
Осташковский городской округ 1
Торопецкий район 1
Сандовский район 1
Сонковский район 1
Фировский район 1
Нелидовский городской округ 1.
ИСТОЧНИК KP.RU
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