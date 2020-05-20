Карта распространения COVID-19 в Тверской области 20 мая: заметный рост количества инфицированных в Кимрах

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 20 мая 2020 года в регионе подтверждено 1164 случая заболевания COVID-19. За последние сутки +33 заразившихся.

649 человек выздоровели от COVID-19. За сутки выписано 29 пациентов.

На данный момент изолированы и находятся под наблюдением врачей 504 заражённых.

Умерших от коронавируса — 11 человек (0 за последние сутки).

Лидерами по распространению COVID-19 по-прежнему остаются Тверь - 399 случаев, Кимры - 311 и Конаковский район - 144. Заметим, что в Кимрах за минувшие сутки выявили сразу 19 новых случаев заражения.

По числу заболевших выделяется и Лихославльский район. Там на 20 мая - 89 инфицированных.

По данным оперштаба региона, не зафиксировано ни одного случая коронавируса в шести муниципалитетах - Бельском, Западнодвинском, Оленинском, Пеновском, Кесовогорском и Молоковском районах.

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 20 мая. Фото: графика ПТО

Статистика распространения коронавируса по муниципалитетам Тверской области:

Тверь 399 (+8)

Кимры 311 (+19)

Конаковский район 144 (+1)

Лихославльский район 89 (+2)

Калининский район 35 (+3)

Кимрский район 30

Рамешковский район 20

Вышневолоцкий городской округ 17

Торжок 13

Старицкий район 12

Ржев 12

Максатихинский район 10

Бежецкий район 10

Зубцовский район 9

Удомельский городской округ 7

Бологовский район 5

Весьегонский муниципальный округ 5

Лесной муниципальный округ 5

Спировский район 4

Селижаровский район 4

Калязинский район 3

Кувшиновский район 3

Кашинский городской округ 3

Андреапольский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Торжокский район 2

Краснохолмский район 1

Осташковский городской округ 1

Торопецкий район 1

Сандовский район 1

Сонковский район 1

Фировский район 1

Нелидовский городской округ 1.