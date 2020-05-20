Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 20 мая 2020 года: 19 новых инфицированных

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на утро 20 мая 2020 года равняется 1131, (+19 новых больных COVID-19 за последние сутки).

Ежедневно данные статистики, по заболеванию коронавирусом в Тверской области, сообщает региональный оперативный штаб.

По данным оперштаба, на карантине под наблюдением врачей сейчас находится 500 человек (- 93 за минувшие сутки).

Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции 620 человек (+111 за сутки).

Количество смертей на 20 мая — 11 (+1 за сутки).

Тесты на COVID-19 в Тверской области, по последним данным, сдали 46 808 человек, за минувшие сутки – 1268 пациентов. Тверская область, по данным Роспотребнадзора, входит в пятёрку регионов ЦФО с наибольшим объёмом тестирования.

Среди муниципалитетов по числу заболевших в регионе Тверь стабильно занимает первое место. На втором и третьем местах соответственно - Кимры и Конаковский район.

При этом наблюдается заметный рост выявленных случаев заражения COVID-19 в Лихославльском районе. Там зафиксировано уже 87 инфицированных.