Коронавирус в Твери, последние новости на 19 мая 2020 года: создание 160 новых коек и продление субсидий на оплату ЖКХ

Итоговый обзор про коронавирус в Твери, последние новости на утро 19 мая.

В Тверской области официально зарегистрировано 1112 случаев заражения коронавирусом (+ 27 новых случая за минувшие сутки).

Под наблюдением медиков сейчас 593 пациентов (+ 18 за сутки).

С тех пор, как в Твери зафиксированы первые случаи коронавируса и до сегодняшнего дня выздоровели 509 человек (+ 9 за сутки).

Умерли от коронавируса - 10 человек (0 за минувшие сутки).

Как сообщает региональный оперштаб, сохраняется тенденция, что у значительной части пациентов с подтвержденным коронавирусом, болезнь протекает бессимптомно.

В тоже время в Тверской области завершён второй этап создания фонда инфекционных коек для больных COVID-19. За последние сутки в регионе было развернуто еще 160 коек: 60 - в Нелидовской ЦРБ и 100 - в Зубцовской ЦРБ. Всего на сегодня создано 1510 инфекционных коек, из которых более 1200 - с кислородом.

Будет и продолжение. На следующих, третьем и четвёртом, этапах планируется открыть инфекционные госпитали для больных коронавирусом в Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, Кашинской, Андреапольской, Лихославльской ЦРБ и ряде других медучреждений региона.

Также из-за непростых условий, вызванных пандемией, одной из мер правительства по облегчению жизни граждан, стало автоматическое продление субсидии на квартплату и коммунальные услуги. Теперь жителям региона, которые имеют на нее право, не придётся идти в МФЦ и писать там заявление.

Согласно последним данным на выявление коронавируса в области обследовано 45 540 человека, за последние сутки – 566.

Напомним, в регионе продолжается смягчение режима самоизоляции. Но не смотря на это, жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым людям рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса мусора.