2020-05-18T23:12:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 19 мая 2020 года: создание 160 новых коек и продление субсидий на оплату ЖКХ

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 19 мая - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Тверской области завершён второй этап создания фонда инфекционных коек для больных COVID-19. Фото: ПТОВ Тверской области завершён второй этап создания фонда инфекционных коек для больных COVID-19. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

Итоговый обзор про коронавирус в Твери, последние новости на утро 19 мая.

В Тверской области официально зарегистрировано 1112 случаев заражения коронавирусом (+ 27 новых случая за минувшие сутки).

Под наблюдением медиков сейчас 593 пациентов (+ 18 за сутки).

С тех пор, как в Твери зафиксированы первые случаи коронавируса и до сегодняшнего дня выздоровели 509 человек (+ 9 за сутки).

Умерли от коронавируса - 10 человек (0 за минувшие сутки).

Как сообщает региональный оперштаб, сохраняется тенденция, что у значительной части пациентов с подтвержденным коронавирусом, болезнь протекает бессимптомно.

В тоже время в Тверской области завершён второй этап создания фонда инфекционных коек для больных COVID-19. За последние сутки в регионе было развернуто еще 160 коек: 60 - в Нелидовской ЦРБ и 100 - в Зубцовской ЦРБ. Всего на сегодня создано 1510 инфекционных коек, из которых более 1200 - с кислородом.

Будет и продолжение. На следующих, третьем и четвёртом, этапах планируется открыть инфекционные госпитали для больных коронавирусом в Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, Кашинской, Андреапольской, Лихославльской ЦРБ и ряде других медучреждений региона.

Также из-за непростых условий, вызванных пандемией, одной из мер правительства по облегчению жизни граждан, стало автоматическое продление субсидии на квартплату и коммунальные услуги. Теперь жителям региона, которые имеют на нее право, не придётся идти в МФЦ и писать там заявление.

Согласно последним данным на выявление коронавируса в области обследовано 45 540 человека, за последние сутки – 566.

Напомним, в регионе продолжается смягчение режима самоизоляции. Но не смотря на это, жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым людям рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Еще несколько объектов включат в программу ремонта дорог в Тверской области
Экзотическая утка заплыла на кимрский водоем в Тверской области
Баню пенсионерки обокрали в Тверской области
Тверской области направят 28 млн. рублей на доплату работникам соцучреждений
Тверские музеи отмечают свой профессиональный праздник
Что творят медвежата на прогулке показал Центр спасения медвежат-сирот из Тверской области
В Твери ушел из жизни известный художник Георгий Володько
В Тверской области из-за коронавируса продлили субсидии на оплату услуг ЖКХ
В Твери незаконно торговали вейпами, кальянами и спортивным питанием
В Тверской области стали строить на 48,8% больше жилья
Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали полицейские в Тверской области
Тесты на коронавирус в Тверской области сдали 45 540 пациентов
Житель Тверской области нарубил леса на четыре миллиона рублей