Карта распространения COVID-19 в Тверской области 18 мая: пять районов-лидеров по распространению коронавируса
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На 18 мая 2020 года в регионе подтверждено 1112 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки +27 заразившихся.
509 человек выздоровели от COVID-19. За сутки выписано 9 пациентов.
593 заражённых изолированы (+ 18 человек за 24 часа).
Умерших от коронавируса — 10 человек (0 за последние сутки).
Лидерами по распространению COVID-19 по-прежнему остаются Тверь - 388 случаев, Кимры - 292 и Конаковский район - 140.
В четырех муниципалитетах не выявлено ни одного случая коронавируса - Бельский, Западнодвинский, Оленинский, Пеновский.
Статистика распространения коронавируса по муниципалитетам Тверской области:
Тверь 388 (+7)
Кимры 292 (+12)
Конаковский район 140 (+1)
Лихославльский район 75 (+4)
Калининский район 32
Кимрский район 30
Рамешковский район 20 (+1)
Вышневолоцкий городской округ 17
Торжок 12
Старицкий район 12
Ржев 12 (+1)
Максатихинский район 10
Бежецкий район 10 (+1)
Зубцовский район 9
Удомельский городской округ 7
Бологовский район 5
Весьегонский муниципальный округ 5
Лесной муниципальный округ 5
Спировский район 4
Селижаровский район 4
Калязинский район 3
Кувшиновский район 3
Кашинский городской округ 3
Андреапольский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Торжокский район 2
Краснохолмский район 1
Осташковский городской округ 1
Торопецкий район 1
Сандовский район 1
Сонковский район 1
Фировский район 1
Нелидовский городской округ 1.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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