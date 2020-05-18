2020-05-18T12:23:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 18 мая: пять районов-лидеров по распространению коронавируса

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
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В регионе подтверждено 27 новых случаев заболеванияВ регионе подтверждено 27 новых случаев заболеванияФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 18 мая 2020 года в регионе подтверждено 1112 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки +27 заразившихся.

509 человек выздоровели от COVID-19. За сутки выписано 9 пациентов.

593 заражённых изолированы (+ 18 человек за 24 часа).

Умерших от коронавируса — 10 человек (0 за последние сутки).

Лидерами по распространению COVID-19 по-прежнему остаются Тверь - 388 случаев, Кимры - 292 и Конаковский район - 140.

В четырех муниципалитетах не выявлено ни одного случая коронавируса - Бельский, Западнодвинский, Оленинский, Пеновский.

Статистика распространения коронавируса по муниципалитетам Тверской области:

Тверь 388 (+7)

Кимры 292 (+12)

Конаковский район 140 (+1)

Лихославльский район 75 (+4)

Калининский район 32

Кимрский район 30

Рамешковский район 20 (+1)

Вышневолоцкий городской округ 17

Торжок 12

Старицкий район 12

Ржев 12 (+1)

Максатихинский район 10

Бежецкий район 10 (+1)

Зубцовский район 9

Удомельский городской округ 7

Бологовский район 5

Весьегонский муниципальный округ 5

Лесной муниципальный округ 5

Спировский район 4

Селижаровский район 4

Калязинский район 3

Кувшиновский район 3

Кашинский городской округ 3

Андреапольский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Торжокский район 2

Краснохолмский район 1

Осташковский городской округ 1

Торопецкий район 1

Сандовский район 1

Сонковский район 1

Фировский район 1

Нелидовский городской округ 1.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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