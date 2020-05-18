Коронавирус в Твери, последние новости на 18 мая 2020 года: учёные считают, что эпидемия начала затухать, открывается новый госпиталь, свежие данные о выздоровевших и изолированных
Итоговый обзор про коронавирус в Твери, последние новости на утро 18 мая.
В Тверской области официально зарегистрировано 1085 случаев заражения коронавирусом (+ 26 новых случая за минувшие сутки).
Под наблюдением медиков сейчас 575 пациентов (+ 1 за сутки).
С тех пор, как в Твери зафиксированы первые случаи коронавируса и до сегодняшнего дня выздоровели 500 человек (+ 25 за сутки).
Умерли от коронавируса - 10 человек (0 за минувшие сутки).
Как сообщает региональный оперштаб, сохраняется тенденция, что у значительной части пациентов с подтвержденным коронавирусом, болезнь протекает бессимптомно.
В Твери открывается новый коронавирусный госпиталь на базе «Областного клинического лечебно-реабилитационного центра» (улицы Горького, 50).
Таким образом, продолжается наращивание количества больничных коек для коронавирусных больных. Их число приближается к 1500.
Учёные из Башкирии составили прогнозы развития короновируса в разных регионах России. По их мнению эпидемия COVID-19 в нашем регионе вошла в стадию затухания.
На выявление коронавируса обследовано 44 974 человека, за последние сутки – 737.
Сейчас в Тверской области продолжается смягчение режима самоизоляции.
Но не смотря на смягчение режима, жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым людям рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU
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