2020-05-16T20:45:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 17 мая 2020 года: открывается новый госпиталь, минуло два месяца с начала введения ограничений, новые выздоровевшие и изолированные

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 17 мая - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Олег ХАДАЕВ
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Последние новости о коронавирусе в Твери на 17 мая 2020 годаПоследние новости о коронавирусе в Твери на 17 мая 2020 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Представляем традиционный итоговый обзор про коронавирус в Твери, последние новости на 17 мая 2020 года.

На утро 17 мая в Тверской области официально зарегистрировано 1059 случаев заражения коронавирусом (+ 53 новых случая за минувшие сутки).

Под наблюдением медиков сейчас находятся 574 пациентов (+ 25 за сутки).

Ограничения в регионе, когда были зафиксированы первые случаи коронавируса, начались ровно два месяца назад, 17 марта. С тех пор и до сегодняшнего дня выздоровели 475 человек (+ 28 за 24 часа).

Умерли от коронавируса - 10 человек (0 за минувшие сутки).

Как сообщает региональный оперштаб, у значительной часть пациентов с подтвержденным коронавирусом, болезнь протекает бессимптомно.

В Тверской области продолжают усиливать коронавирусные госпитали новым медицинским оборудованием. Более 360 медицинских устройств закуплено для городской больницы №6 Твери.

Открывается новый коронавирусный госпиталь на базе «Областного клинического лечебно-реабилитационного центра» (улицы Горького, 50).

Таким образом, продолжается наращивание количества больничных коек для коронавирусных больных. Их число приближается к 1500.

Первые запреты в связи с коронавирусом в Тверской области были объявлены два месяца назад, 17 марта. Сейчас уже продолжается смягчение режима самоизоляции.

Но не смотря на смягчение режима, жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым людям рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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