Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 16 мая 2020 года: 53 новых инфицированных

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на утро 16 мая 2020 года равняется 1059, (+53 новых больных COVID-19 за последние сутки).

Ежедневно данные статистики, по заболеванию коронавирусом в Тверской области, сообщает региональный оперативный штаб.

По данным оперштаба, на карантине под наблюдением врачей сейчас находится 574 человека (+ 25 за минувшие сутки).

Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции 475 человек (+28 за сутки).

Количество смертей на 16 мая — 10, за сутки цифра не изменилась.

Тесты на COVID-19 в Тверской области, по данным на утро 16 мая, сдали 42 736 человек, за минувшие сутки – 1795 пациентов. Тверская область, по данным Роспотребнадзора, входит в пятёрку регионов ЦФО с наибольшим объёмом тестирования.

Что касается районов области, где больше всего заболевших, Тверь стабильно занимает первое место. На втором и третьем местах соответственно - Кимры и Конаковский район.