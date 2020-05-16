Коронавирус в Твери, последние новости на 16 мая 2020 года: больницы усиливаются новыми медицинским оборудованием, называются новые сроки ЕГЭ, открываются бани

Традиционный итоговый обзор про коронавирус в Твери, последние новости на 16 мая 2020 года.

На утро 16 мая в Тверской области официально зарегистрировано 1006 случаев заражения коронавирусом (+ 44 новых случая за минувшие сутки).

Под наблюдением медиков сейчас находятся 549 пациентов (+ 37 за сутки).

Всего с 17 марта, когда в регионе были зафиксированы первые случаи коронавируса, выздоровели 447 человек (+ 7 за 24 часа).

Умерли от коронавируса - 10 человек (0 за минувшие сутки).

Как сообщает региональный оперштаб, стало привычным, что у значительной часть пациентов с подтвержденным коронавирусом болезнь протекает бессимптомно.

В Тверской области продолжают усиливать больницы, на территории которых действуют коронавирусные госпитали, новым оборудованием. Так, более 360 медицинских устройств закуплена для городской больницы №6 Твери.

Среди агрегатов, том числе, аппараты Боброва - устройства для увлажнения и подачи чистого кислорода, а также аппараты искусственной почки.

Продолжается наращивание количества больничных коек для коронавирусных больных. Их число приближается к 1500.

Сдать ЕГЭ выпускники школ, поступающие в 2020 году в вузы, смогут с 19 июня. По крайней мере, такой срок называется Рособрнадзором на данный день.

Первые запреты в связи с коронавирусом в Тверской области были объявлены два месяца назад, 17 марта. И вот уже продолжается смягчение режима самоизоляции.

Начинают работать парикмахерские, для которых выработан жёсткий санитарный регламент, открывают свои двери бани, с запретом купания в бассейнах, открываются небольшие залы общепита, с категорическим запретом банкетов и поминок.

Но не смотря на смягчение режима, ношение масок в общественных местах и транспорте остаётся настоятельной рекомендацией.