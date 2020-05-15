Карта распространения COVID-19 в Тверской области 15 мая: новые случаи подтверждены в девяти муниципалитетах
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На 15 мая 2020 года в регионе подтверждено 1006 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки добавилось 44 заразившихся.
447 человек выздоровели от COVID-19. В течение последних суток были признаны выздоровевшими и выписаны 7 пациентов.
549 заражённых пока изолированы и находятся под наблюдением медиков (на 37 человек больше, чем сутками ранее). Летальных случаев за весь период эпидемии 10, за последние сутки новых смертей от коронавируса в регионе не зафиксировано.
Новые случаи коронавируса за последние сутки выявлены в девяти муниципалитетах: Твери, Кимрах, Ржеве, Лихославльском, Калининском, Рамешковском, Бежецком районах, Вышневолоцком городском округе, а также первый случай - в Сонковском районе.
Лидерами по распространению COVID-19 являются Тверь (357 случаев, 17 - за последние сутки), Кимры (249 случаев, 12 за последние сутки) и Конаковский район (137 случаев, 0 за последние сутки).
Статистика распространения коронавируса по муниципалитетам Тверской области:
Тверь 357 (+17)
Кимры 249 (+12)
Конаковский район 137
Лихославльский район 66 (+6)
Калининский район 32 (+4)
Кимрский район 25
Рамешковский район 18 (+1)
Вышневолоцкий городской округ 16 (+1)
Старицкий район 11
Торжок 10
Ржев 11 (+1)
Зубцовский район 9
Бежецкий район 9 (+1)
Максатихинский район 7
Удомельский городской округ 7
Бологовский район 5
Весьегонский муниципальный округ 5
Лесной муниципальный округ 5
Спировский район 4
Селижаровский район 4 (+1)
Калязинский район 3 (+1)
Кувшиновский район 3
Жарковский район 2
Торжокский район 2
Кашинский городской округ 2 (+1)
Андреапольский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 1
Осташковский городской округ 1
Торопецкий район 1
Сандовский район 1
Сонковский район 1 (+1)
ИСТОЧНИК KP.RU
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