Карта распространения COVID-19 в Тверской области 15 мая: новые случаи подтверждены в девяти муниципалитетах

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 15 мая 2020 года в регионе подтверждено 1006 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки добавилось 44 заразившихся.

447 человек выздоровели от COVID-19. В течение последних суток были признаны выздоровевшими и выписаны 7 пациентов.

549 заражённых пока изолированы и находятся под наблюдением медиков (на 37 человек больше, чем сутками ранее). Летальных случаев за весь период эпидемии 10, за последние сутки новых смертей от коронавируса в регионе не зафиксировано.

Новые случаи коронавируса за последние сутки выявлены в девяти муниципалитетах: Твери, Кимрах, Ржеве, Лихославльском, Калининском, Рамешковском, Бежецком районах, Вышневолоцком городском округе, а также первый случай - в Сонковском районе.

Лидерами по распространению COVID-19 являются Тверь (357 случаев, 17 - за последние сутки), Кимры (249 случаев, 12 за последние сутки) и Конаковский район (137 случаев, 0 за последние сутки).

Статистика распространения коронавируса по муниципалитетам Тверской области:

Тверь 357 (+17)

Кимры 249 (+12)

Конаковский район 137

Лихославльский район 66 (+6)

Калининский район 32 (+4)

Кимрский район 25

Рамешковский район 18 (+1)

Вышневолоцкий городской округ 16 (+1)

Старицкий район 11

Торжок 10

Ржев 11 (+1)

Зубцовский район 9

Бежецкий район 9 (+1)

Максатихинский район 7

Удомельский городской округ 7

Бологовский район 5

Весьегонский муниципальный округ 5

Лесной муниципальный округ 5

Спировский район 4

Селижаровский район 4 (+1)

Калязинский район 3 (+1)

Кувшиновский район 3

Жарковский район 2

Торжокский район 2

Кашинский городской округ 2 (+1)

Андреапольский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 1

Осташковский городской округ 1

Торопецкий район 1

Сандовский район 1

Сонковский район 1 (+1)