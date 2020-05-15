2020-05-15T01:33:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 15 мая 2020 года: полмиллиона масок, четыре томографа и губернатор против штрафов

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 15 мая - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Александр ЖМУЛИН
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Гражданам настойчиво рекомендуют носить маски в общественных местах, а добровольцы их даже раздают бесплатно. Фото: ПТОГражданам настойчиво рекомендуют носить маски в общественных местах, а добровольцы их даже раздают бесплатно. Фото: ПТО
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На утро 15 мая в Тверской области официально зарегистрировано 962 инфицированных коронавирусом (это 20 новых случаев за минувшие сутки). Под наблюдением медиков остаются 512 пациентов (на три меньше, чем сутками ранее). С начала эпидемии от COVID-19 выздоровели 440 человек, из них за последние сутки 23 человека. Умерли от коронавируса - 10 человек (0 случаев за минувшие сутки).

В регионе наращивают количество тестирований на коронавирус. На 15 мая по данным областного оперштаба обследовано уже более 40 тыс. жителей Верхневолжья.

Областной Минздрав открыл горячую линию для медиков по теме стимулирующих выплат, а также для обычных граждан, у которых есть вопросы по поводу медпомощи. Телефон: 8-800-551-12-04.

В регионе продолжается оснащение больниц медоборудованием, необходимым как для выявления признаков заражения, так и лечения.Как сообщило областное правительство, за счет региональных средств приобретается 4 томографа. Их должны поставить в тверскую горбольницу № 6, Вышневолоцкую, Калининскую и Кимрскую ЦРБ.

Также в Тверскую область организована поставка более 200 аппаратов ИВЛ. 41 из них уже передан в больницы.

В Тверской области завершена раздача первой партии бесплатных масок для граждан. Акция запущена по инициативе губернатора Игоря Рудени. Около 500 тысяч масок уже подарено добровольцами жителям, еще столько же будут вновь раздавать на улицах в будущем.

Прошли массовые проверки наличия масок в продаже в аптеках. В итоге зафиксировано, что в 86% аптек региона средства индивидуальной защиты имеются. Как рассказал губернатор в телеэфире 14 мая те аптеки, где масок нет в продаже, получили предупреждения. Если так будет и дальше, им грозят весьма строгие меры, вплоть до закрытия.

Во вчерашнем эфире Игорь Руденя также сообщил, что пока в Тверской области сохраняются все ограничения, которые связаны с пожилыми людьми, а также все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Дальнейшее снятие ограничительных мер в регионе будет происходить поэтапно при достижении стабильной картины по коронавирусу.

Введения обязательного масочного режима в общественных местах и штрафов за его нарушение в регионе не предвидится. Как заявил губернатор, он не сторонник таких жестких мер. При этом Игорь Руденя настойчиво рекомендует гражданам носить маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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