2020-05-15T00:23:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 15 мая 2020 года: 20 новых инфицированных

Количество заражённых в Тверской области увеличилось до 962 человек
Александр ЖМУЛИН
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"КП"-Тверь" публикует свежую статистику коронавируса в Тверской области."КП"-Тверь" публикует свежую статистику коронавируса в Тверской области.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Тверской области количество случаев заболевания коронавирусом по данным на утро 15 мая 2020 года равняется 962, это плюс 20 новых больных COVID-19 за последние сутки.

Актуальные данные статистики коронавируса в Тверской области приводит региональный оперштаб. По его информации под наблюдением врачей в изоляции остаются 512 человек (сутками ранее было 515). Выздоровели от коронавируса с начала эпидемии 440 человек, из них 23 - за последние сутки.

Количество смертей не изменилось: на 15 мая летальных исходов по-прежнему 10.

Тесты на COVID-19 в регионе сдали уже 40941 человек, за последние сутки – 1870. По данным Роспотребнадзора в ЦФО Тверская область входит в пятёрку регионов с наибольшим объёмом тестирования.

На карте Тверской области Тверь стабильно занимает первые позиции по числу заболевших. На втором и третьем местах соответственно - Кимры и Конаковский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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