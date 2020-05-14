«Я сторонник мер профилактики»: Игорь Руденя рассказал о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса в Тверской области
Вечером 14 мая губернатор Игорь Руденя в прямом телеэфире вновь прокомментировал то, как складывается ситуация с коронавирусом в Тверской области. Глава региона рассказал, как будет проходить поэтапное снятие ограничений в Верхневолжье. Напомним, что эта тема стала актуальна для всех субъектов РФ после отмены президентом Владимиром Путиным единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая.
Губернатор в эфире сразу отметил, что после выступления президента на руководителей и правительства регионов ложится еще большая ответственность.
Глава региона особо подчеркнул, что пока в Тверской области сохраняются все ограничения, которые связаны с пожилыми людьми, сохраняются все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.
- Снятие ограничительных мер в регионе будет происходить поэтапно при достижении определенных показателей, – сказал Игорь Руденя.
Губернатор уточнил, что Правительством РФ и Роспотребнадзором регионам даны жесткие рекомендации, когда можно продолжать отмену ограничений.
- Пока у нас будут всплески, пока ситуация не стабилизируется не сможем приступать к третьему этапу снятия ограничений, - добавил губернатор.
Игорь Руденя отдельно отметил, что гражданам необходимо носить маски или респираторы в общественных местах, магазинах и транспорте.
На вопрос о том, не ввести ли штрафы за появление без масок в общественных местах, губернатор ответил, что он не сторонник таких мер:
- Для того, чтобы предотвратить распространение инфекции нашим гражданам необходимо самим быть участником этого процесса, - сказал Игорь Руденя и добавил. - Я сторонник мер профилактики, а не штрафов.
Губернатор рассказал о том, что в регионе бесплатно роздано 500 тыс. масок. Еще 500 тыс. будет также бесплатно передано гражданам в будущем.
Также по поручению главы региона во всех муниципалитетах ежедневно проводится мониторинг наличия масок в аптечной сети.
По словам Игоря Рудени, сегодня более 86% аптек региона снабжены как одноразовыми, так и многоразовыми масками. Те аптеки, где нет в продаже средств индивидуальной защиты, получили предупреждения, если не исправятся — будут приниматься решения о прекращении их деятельности.
Губернатор также напомнил, что в регионе сохранена работа 92% субъектов региональной экономики, в которых с соблюдением всех санитарных норм трудятся 435 тысяч жителей региона. Работают все крупные предприятия региона. Сняты ограничения для ряда магазинов, автомастерских, парикмахерских, бань, химчисток, ветеринарных клиник и других.
До 29 мая продлено дистанционное обучение в школах, учреждениях профессионального и дополнительного образования, не работают детские сады, за исключением дежурных групп. Сохраняется особый пропускной режим в городах Удомля и Конаково, в ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озёрный.
Игорь Руденя о поэтапном завершении ограничительных мер в Тверской области.14 мая в 21.00 в прямом эфире телеканала Россия 24 Тверь губернатор Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы, которые интересуют жителей области в сложившейся эпидемиологической ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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