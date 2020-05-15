СНИЛС для ребёнка в Твери 2020: как и где получить дистанционно как узнать номер документа

СНИЛС - дистанционно и не толкаясь в очередях теперь возможно получить. В связи с необходимостью заполнения заявления на выплаты на детей, озвученные Президентом РФ, встал вопрос об оформлении детям СНИЛС, если он не был оформлен ранее.

Документы на оформление СНИЛС можно подать через портал Пенсионного Фонда РФ http://www.pfrf.ru/.

Шаг 1. Заходим в личный кабинет. Он привязан к учетной записи Госуслуг (вводится тот же пароль).

Шаг 2. Внизу выбираем линк "Обращение граждан", переходим на ознакомительную страницу по использованию персональных данных при подаче обращения. Ставим галочку, если согласны с условиями.

Шаг 3. На странице обращения уже заполнены ваши данные, вам необходимо выбрать тему обращения ("Получение страхового свидетельства"), написать текст обращения в свободной форме ("Прошу оформить СНИЛС на моего ребенка, ФИО, год рождения).

Шаг 4. Прикрепите копию свидетельства о рождении (нескольких, если ребенок не один), копию своего паспорта (разворот 2-3 стр. и страницу с регистрацией).

Шаг 5. Выберите способ направления вам информации (телефон или электронная почта).

Шаг 6. Отправляйте и ждите ответа. Вашему обращению присваивается индивидуальный номер, по которому можно отследить ход исполнения там же, в личном кабинете.

Поскольку СНИЛС теперь выдается в цифровом виде, его номер вы получите на почту или телефон, когда он будет оформлен.