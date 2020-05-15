Смоленская ритуальная фирма принесла извинения за свою рекламу с промокодом «корона»

История с шокирующей рекламой от смоленских ритуальщиков получила продолжение.

Напомним, сутками ранее, 14 мая, в интернете появилась информация, что в подъездах и лифтах жилых домов Смоленска размещена реклама от местной ритуальной компании «Свеча», где предлагалась скидка по промокоду «корона». Горожан такая агрессивная рекламная политика возмутила. Многие призывали обратиться в Роспотребнадзор в жалобой.

Уже на следующий день глава смоленского ритуального агентства принес свои извинения.

В частности, изданию «Подъём» директор фирмы «Свеча» Денис Яновский признался, что это было просто неудачно выбранное слово, и он не собирался злорадствовать на фоне пандемии коронавируса.

- Мы приносим извинения всем, кого задела эта акция. Мы делали скидку с начала года, но хотели провести исследование разных рекламных компаний. В лифтах, где это увидели люди, мы размещаемся больше двух лет и до сих пор не понимали, работает эта реклама или нет. Поэтому решили ввести промокод, но не угадали со словом. Вообще, не было никакого подтекста, что мы там злорадствуем на фоне всего происходящего.

Денис Яновский также подчеркнул, что если бы он мог отменить и дать задний ход, то сделал бы это моментом.

«Но просто расклейка идёт массовая и в баннере мы не одни – это большой плакат, где порядка 20-30 объявлений. Если бы это был только наш, мы бы быстро сняли, чтобы никого не обижать».