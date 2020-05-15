2020-05-15T12:22:01+03:00
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Куклы из лука, пропавшие грошики и виртуальные экскурсии: Тверская «Ночь музеев» впервые пройдет онлайн

Акция пройдет накануне Международного дня музеев
Ирина ТАРАСОВА
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Мероприятия будут, но онлайнМероприятия будут, но онлайнФото: Ирина ТАРАСОВА
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18 мая - все музеи мира отмечают свой Международный день! По традиции в рамках профессионального праздника проходит акция «Ночь музеев». В этом году она впервые будет проводиться в онлайн-режиме. Но менее интересно от этого не будет.

Тверской государственный объединенный музей подготовил насыщенную мероприятиями программу, рассчитанную и на самых маленьких, и на взрослых посетителей.

- Достаточно лишь перейти по предложенным ссылкам и вы сможете побывать на мастер-классах по теневым бумажным куклам и изготовлению куклы из лука или посмотреть лучшие выпуски онлайн-рубрик с рассказами об экспонатах и виртуальные экскурсии по залам музеев, - приглашают сотрудники ТГОМ.

Суббота, 16 мая

10:00 - Детский музейный центр приглашает на мастер-класс «Делаем тени». Создавать их научит преподаватель студии «Королевство теней», художник Мария Бохан.

Позже такую бумажную игрушку можно использовать и в оформлении семейного торжества, детского праздника, объемной книги и даже открытки. А самое главное — кукла сможет стать вашим первым актером домашнего театра.

Ссылка на видео.

Не знали, что можно сделать куклы из лука? Оказывается, можно. Фото: предоставлено ТГОМ

Не знали, что можно сделать куклы из лука? Оказывается, можно. Фото: предоставлено ТГОМ

12:00 - Музей Калининского фронта к 75-летию Великой Победы записал виртуальную экскурсию по своим экспозициям. В ней рассказывается о начале ВОВ, как был открыт Калининский фронт, о его значении для обороны Москвы.

Наиболее пронзительная часть этой экскурсии посвящена разделу музея, в котором представлена экспозиция «Детство, опаленное войной…» — о самых юных свидетелях войны.

Ссылка на видео.

Музей Калининского фронта записал виртуальную экскурсию по своим экспозициям. Фото: предоставлено ТГОМ

Музей Калининского фронта записал виртуальную экскурсию по своим экспозициям. Фото: предоставлено ТГОМ

14:00 - Музей тверского быта подготовил специальный выпуск рубрики «Вещи века». Заведующая музеем Елена Задонская расскажет о дореволюционной настольной игре «Пропавший грошик».

Современные дети навали бы ее «бродилкой» или «ходилкой»… А кому-то эта игра напомнит и «Монополию» — отличный вариант для семейного вечера!

Ссылка на видео.

16:00 - Осташковский краеведческий музей создал фотохронику- презентацию празднования 1 мая с первого десятилетия Советской Республики. Особую атмосферу и настроение придает музыкальное сопровождение из репертуара Льва Лещенко

Ссылка на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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