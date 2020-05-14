В бюджете Тверской области заметно выросли доходы и сократились расходы на госдолг

14 апреля губернатор Игорь Руденя провел заседание правительства региона.

При рассмотрении главного вопроса повестки о бюджете в глаза бросилось то, что в итоге доходы заметно превысили расходы. Такая ситуация, кстати, была характерна и для федеральной казны.

В нашем регионе сумма доходов составила более 66,3 млрд рублей - на целых 11% выше показателей 2018 года. При этом израсходовано было 62,2 млрд рублей. Таким образом, профицит бюджета в 2019 году превысил 4,1 млрд рублей.

Основные направления расходов, как и годом ранее, были связаны с финансированием таких отраслей, как образование, здравоохранение, исполнение обязательств в сфере соцзащиты населения. Также значительная часть денег из бюджета выделялась на развитие дорожного и транспортного комплекса региона. В целом на эти цели было направлено 46 млрд рублей - 74% всех бюджетных средств.

Губернатор обратил внимание на то, что в прошлом году часть затрат пришлась на реализацию нацпроектов.

- В Тверской области на решение поставленных в нацпроектах задач было направлено 8,6 млрд рублей. Ключевыми приоритетами здесь являлись поддержка семьи и демография, формирование сети безопасных и качественных автомобильных дорог, развитие медицинской помощи населению, - уточнил Игорь Руденя.

В итоге были проведены ремонты в 66 медицинских учреждениях, 182 школах и 34 детских садах. Приобретено 72 автомобиля и автобуса для школ и соцучреждений.

При участии областных средств отремонтировано 356 км региональных и муниципальных дорог.

Среди самых заметных показателей исполнения бюджета региона 2019 года - увеличение поддержки муниципалитетов. Им было направлено 7,3 млрд рублей - на 69% средств больше, чем в 2018-м.

Налоговые доходы бюджета в 2019 году составили более 48,9 млрд рублей.

В этой части Игорь Руденя акцентировал внимание на позитивном моменте: рост поступлений в бюджет был достигнут по всем основным видам налогов. Как отметил губернатор, это говорит об увеличении деловой активности в регионе.

Еще один важный момент - продолжившееся сокращение госдолга Тверской области. В 2019 году он снизился на 1,4 млрд рублей и на 1 января 2020-го составил 23,2 млрд рублей.

При этом в три раза уменьшились расходы на обслуживание госдолга: с 118,7 млн рублей в 2018 году до 39,6 млн рублей.

Подводя итоги, Игорь Руденя отметил, что, несмотря на существенные расходы на борьбу с коронавирусом, необходимо сохранить позитивные тенденции при реализации бюджета в этом году.