Карта распространения COVID-19 в Тверской области 14 мая: новые случаи подтверждены в восьми муниципалитетах
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На 14 мая 2020 года в регионе подтверждено 962 случая заболевания COVID-19. За последние сутки добавилось 20 новых случаев.
К этому моменту 440 человек выздоровели от COVID-19. В течение последних суток были признаны выздоровевшими и выписаны 23 пациента.
512 заражённых пока изолированы и находятся под наблюдением медиков (на три меньше, чем сутками ранее). Летальных случаев за весь период эпидемии 10, за последние сутки новых смертей нет.
Новые случаи коронавируса за последние сутки зафиксированы в восьми муниципалитетах: Твери, Лихославльском, Калининском, Рамешковском, Максатихинском, Селижаровском, Калязинском районах и Кашинском городском округе.
Лидерами по распространению COVID-19 являются Тверь (340 случаев, 8 - за последние сутки), Кимры (237 случаев, 0 за последние сутки) и Конаковский район (137 случаев, 0 за последние сутки).
Статистика распространения коронавируса по муниципалитетам Тверской области:
Тверь 340 (+8)
Кимры 237
Конаковский район 137
Лихославльский район 60 (+4)
Калининский район 28 (+1)
Кимрский район 25
Рамешковский район 17 (+1)
Вышневолоцкий городской округ 15
Старицкий район 11
Торжок 10
Ржев 10
Зубцовский район 9
Бежецкий район 8
Максатихинский район 7 (+3)
Удомельский городской округ 7
Бологовский район 5
Весьегонский муниципальный округ 5
Лесной муниципальный округ 5
Спировский район 4
Селижаровский район 4 (+1)
Калязинский район 3 (+1)
Кувшиновский район 3
Жарковский район 2
Торжокский район 2
Кашинский городской округ 2 (+1)
Андреапольский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 1
Осташковский городской округ 1
Торопецкий район 1
Сандовский район 1
ИСТОЧНИК KP.RU
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