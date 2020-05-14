Карта распространения COVID-19 в Тверской области 14 мая: новые случаи подтверждены в восьми муниципалитетах

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 14 мая 2020 года в регионе подтверждено 962 случая заболевания COVID-19. За последние сутки добавилось 20 новых случаев.

К этому моменту 440 человек выздоровели от COVID-19. В течение последних суток были признаны выздоровевшими и выписаны 23 пациента.

512 заражённых пока изолированы и находятся под наблюдением медиков (на три меньше, чем сутками ранее). Летальных случаев за весь период эпидемии 10, за последние сутки новых смертей нет.

Новые случаи коронавируса за последние сутки зафиксированы в восьми муниципалитетах: Твери, Лихославльском, Калининском, Рамешковском, Максатихинском, Селижаровском, Калязинском районах и Кашинском городском округе.

Лидерами по распространению COVID-19 являются Тверь (340 случаев, 8 - за последние сутки), Кимры (237 случаев, 0 за последние сутки) и Конаковский район (137 случаев, 0 за последние сутки).

Статистика распространения коронавируса по муниципалитетам Тверской области:

Тверь 340 (+8)

Кимры 237

Конаковский район 137

Лихославльский район 60 (+4)

Калининский район 28 (+1)

Кимрский район 25

Рамешковский район 17 (+1)

Вышневолоцкий городской округ 15

Старицкий район 11

Торжок 10

Ржев 10

Зубцовский район 9

Бежецкий район 8

Максатихинский район 7 (+3)

Удомельский городской округ 7

Бологовский район 5

Весьегонский муниципальный округ 5

Лесной муниципальный округ 5

Спировский район 4

Селижаровский район 4 (+1)

Калязинский район 3 (+1)

Кувшиновский район 3

Жарковский район 2

Торжокский район 2

Кашинский городской округ 2 (+1)

Андреапольский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 1

Осташковский городской округ 1

Торопецкий район 1

Сандовский район 1