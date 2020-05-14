Коронавирус в Твери, последние новости на 14 мая 2020 года: рост объёмов тестирования и выплаты на 33 тысячи детей

На утро 14 мая в Тверской области официально зарегистрировано 942 инфицированных коронавирусом (это 10 новых случаев за минувшие сутки). Под наблюдением медиков остаются 515 пациентов. С начала эпидемии от COVID-19 выздоровели 417 человек, из них за последние сутки 44 человека. Умерли от коронавируса - 10 человек (0 случаев за минувшие сутки).

Тестирование на коронавирус в Тверской области идёт каждый день без выходных. Тесты на COVID-19 сдали более 39 тысяч жителей региона. По данным Роспотребнадзора Тверская область входит в пятёрку областей ЦФО с наибольшим объёмом тестирования.

При этом, как рассказал "КП"-Тверь" руководитель регионального Управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Тверской области Арнольд Выскубов, объёмы тестирования будут наращиваться. Это одна из мер по выходу из режима ограничений. Согласно принятым в стране рекомендациям, на первом этапе выхода необходимо производить не менее 70 тестирований на сто тысяч населения в день. На втором этапе - не менее 90 тестов на сто тысяч населения в день. И на третьем этапе - не менее 110 на сто тысяч населения.

Сегодня в Тверской области делается около 84,5 тестов на сто тысяч населения в день. По словам Арнольда Выскубова, это количество, если понадобится, возможно увеличить до 110 и более тестов на сто тысяч населения в день имеющимися силами.

В соответствии с Указом Президента РФ в Тверской области расширен перечень получателей ежемесячной выплаты в размере 5 000 рублей. Правом на выплату теперь могут воспользоваться семьи, у которых первый ребёнок родился или был усыновлён с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Ранее же выплата полагалась только семьям, где первый ребёнок родился (был усыновлён) с 1 января 2020 года.

Напомним, эта выплата предоставляется с апреля по июнь 2020 года на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет. В Тверской области такую поддержку получат семьи, где воспитываются 13 тысяч детей. А всего, по информации областного Правительства, получателями станут семьи с почти 33 тысячами детей.

О поэтапном снятии ограничений, введённых в связи с эпидемией, сегодня, 14 мая, в 21:00 в прямом эфире телеканала "Россия 24" расскажет губернатор Игорь Руденя. Глава региона также ответит на актуальные вопросы, связанные с коронавирусом в Тверской области. Это будет шестое выступление Игоря Рудени в телеэфире с начала введения режима повышенной готовности.

Игорь Руденя также поручил оказать поддержку ряду предприятий Тверской области. Предприятиям, где есть трудности с оборотными средствами, наблюдается снижение объёма заказов и сужение рынков сбыта, поручено реструктуризировать коммунальные платежи и оказать содействие в поставках продукции.

Сроки ЕГЭ в связи с коронавирусом вновь перенесли. Начало экзаменационной кампании уже отодвигали на 8 июня, но теперь принято решение сдвинуть ЕГЭ ещё на более поздний срок. Точная дата пока не сообщается, но объявлено, что сдавать ЕГЭ в этом году будут только одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в вузы. Остальным выпускникам (девятиклассникам - в том числе) итоговые баллы в аттестат выставят на основе годовых оценок.

Тем временем суды в Тверской области возобновили работу, но пока в ограниченном режиме - лишь для рассмотрения дел безотлагательного характера. Всем посетителям Тверского областного суданадлежит использовать средства индивидуальной защиты - маски или респираторы, перчатки. Те же требования действуют и в других судах.

Возобновил приём абонентов "Тверь Водоканал", но только с условием соблюдения мер безопасности. Каждый посетитель должен быть в маске и перчатках.