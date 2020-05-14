Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 14 мая 2020 года: 10 новых инфицированных

В Тверской области число заболевших по данным на утро 14 мая 2020 года увеличилось до 942 человек, это плюс 10 новых больных COVID-19 за сутки.

Актуальные данные статистики коронавируса в Тверской области приводит региональный оперштаб. По его информации под наблюдением врачей в изоляции остаются 515 человек. Выздоровели от коронавируса с начала эпидемии 417 человек, из них 44 - за минувшие сутки.

Количество смертей не изменилось: на 14 мая летальных исходов по-прежнему 10.

Тесты на COVID-19 в регионе сдали более 39 тысяч человек. За последние сутки - 1416. По данным Роспотребнадзора в ЦФО Тверская область входит в пятёрку регионов с наибольшим объёмом тестирования.

На карте Тверской области Тверь стабильно занимает первые позиции по числу заболевших. На втором и третьем местах соответственно - Кимры и Конаковский район.