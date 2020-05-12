В зоне инвестиций: Под Тверью строятся комплексы, которые дадут региону миллионы налогов и сотни рабочих мест
Нынешнее утро выдалось в Твери бодряще свежим и прохладным. Хорошо дышалось сегодня и в индустриальном парке «Раслово», расположившемся недалеко, к югу от областной столицы. Там сегодня начал свой рабочий день губернатор Игорь Руденя.
Глава региона прибыл утром в промзону, чтобы лично осмотреть строительство логистического комплекса АО «ТК «Альфа» и предприятия «Пластик-Строймаркет».
На первой стройплощадке основные работы еще впереди. Однако повсюду уже видны высоченные сваи, шумит техника, снуют рабочие. Сделано не так и мало: проведены земляные работы, залит фундамент, установлено 111 колонн, начат монтаж межколонных связей. На 60% смонтированы внутренние сети.
Основные работы ещё впереди. Фото: ПТО
Уже в 2021 году здесь вырастет огромный - на 25 тысяч квадратных метров - склад для хранения запчастей автомобилей марки «Lada», а также в сравнительно небольшом количестве для других машин.
Региону это только за период с 2021-го по 2025 год должно принести свыше 470 млн рублей налогов. Здесь будет создано почти 170 рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект - более 1,2 млрд рублей.
Пока к площадке проложена временная дорога. В будущем к новому логистическому комплексу будет создан полноценный подъезд. Это берет на себя регион в рамках областной программы дорожных работ. Кстати, новая дорога к складу позволит также улучшить транспортное сообщение деревень.
На второй площадке, как убедился губернатор, строительство продвинулось гораздо дальше.
Здесь уже практически готово здание под производственно-логистический комплекс компании «Пластик-Строймаркет». Однако одним им здесь дело не обойдется, в планах - создание инновационно-промышленного парка региона под названием «Российские композитные технологии».
Губернатору продемонитрировали план будущего инновационно-промышленного парка. Фото: ПТО
В этом парке будут объединены международный учебно-производственный сырьевой химический кластер, центр разработок и серийного производства, центр проектирования и строительного инжиниринга, пожарная лаборатория и собственно производственно-логистический комплекс.
По ожиданиям областного правительства резидентами парка станут не меньше 30 компаний.
Объем инвестиций в проект, который планируется реализовать до 2023 года, составит свыше 400 млн рублей. В итоге будет создано более 500 новых рабочих мест.
Здание производственно-логистического комплекса. Фото: ПТО
Как сказал в ходе осмотра Игорь Руденя, последнее, то есть введение новых рабочих мест, - это одна из приоритетных задач в регионе.
- Мы активно включились в работу по развитию экономической деятельности, которую поручил начать как можно быстрее президент России Владимир Путин, - отметил губернатор, подводя итоги рабочей поездки. - Сегодня мы посетили два крупных технопарка в промышленной зоне, которая организована правительством Тверской области. Со своей стороны, мы обеспечили доступ площадки к коммуникациям: это электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, идет обустройство дорог.
Игорь Руденя акцентировал внимание на том, что после реализации инвестпроектов на новых производствах в промзоне смогут проходить практику студенты средних профессиональных образовательных учреждений региона.
Кстати
ООО «Пластик-Строймаркет» стало одним из первых получателей государственного льготного займа по программе «Оборотный капитал» в размере 20 млн рублей. Он выдан на 18 месяцев под 1,5%.
Льготные займы предоставляются в рамках первого регионального пакета мер поддержки бизнеса, принятого с учетом сложившейся эпидемической ситуации с коронавирусом. Программа позволяет бизнесу преодолеть дефицит оборотных средств.
ИСТОЧНИК KP.RU
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