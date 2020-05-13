2020-05-13T11:11:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Вязьме, где месяц назад зафиксировали вспышку коронавируса в доме-интернате, отменяют карантин

Ограничительные меры будут сниматься поэтапно
Ирина ТАРАСОВА
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Вместе с тем, в регионе вводится обязательный масочный режимВместе с тем, в регионе вводится обязательный масочный режимФото: Мария ЛЕНЦ
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Месяц назад город Вязьма Смоленской области была во всех федеральных новостях. Причина – 86 жильцов и сотрудников дома-интерната слегли с симптомами коронавирусной инфекции. Позже цифра будет скорректирована, но ситуация долгое время еще будет напряженной.

Из-за возможной угрозы массового заражения власти города закрыли въезд и выезд на территорию Вязьмы. Согласно поправкам к Указу губернатора «О введении режима повышенной готовности» тогда сообщалось, что с 12 до 30 апреля въезд и выезд на территорию Вязьмы для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) в границах города закрыт.

И вот, спустя месяц, с 13 мая, Вязьму открывают. С сегодняшнего дня город, по сообщению регионального правительства, будет возвращаться к обычному режиму. Однако происходить это будет постепенно.

- Ограничения на въезд и выезд будут сохранены только в Десногорске. Кроме того, в Вязьме отменят ограничительные мероприятия (карантин), - отмечает глава региона Алексей Островский.

Вместе с тем, согласно новому пункту 11 в указе «О введении режима повышенной готовности» в регионе вводится обязательный масочный режим. Жители должны пользоваться индивидуальными средствами защиты в общественном транспорте, в такси, при посещении аптек, поликлиник, магазинов, вокзалов, органов госвласти.

В ближайшее время в Смоленской области планируют открыть для посещения парки и скверы при соблюдении людьми социальной дистанции, а также при условии, что оно не будет массовым.

Единственный момент: самоизоляция не отменяется для лиц старше 60 лет и граждан из группы риска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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